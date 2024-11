Blokker in de problemen? Personeel hoopt maandag meer te weten

Huishoudwinkelketen Blokker verkeert in zwaar weer. Volgens tijdschrift Quote heeft moederbedrijf Mirage Retail Group uitstel van betaling aangevraagd. Topman Ynse Stapert ontkent dat.

Van oudsher was de Blokker een plek waar de klant graag kwam voor stofzuigers, koffiezetapparaten of tosti-ijzers. Maar die verkoopt het concern steeds minder. In plaats daarvan kopen klanten liever bij goedkopere concurrenten, zoals de Action. Daarnaast shoppen mensen tegenwoordig liever online.

Steeds meer grote ketens vallen om doordat klanten liever online winkelen. Zie in de bovenstaande video wat de gemeente Ede heeft gedaan om leegstand tegen te gaan en winkelstraten gezellig te houden.

De rand van de afgrond

Die verandering van de markt heeft Blokker afgelopen jaren in grote problemen gebracht. Het bedrijf hing al meerdere keren aan de rand van de afgrond. Volgens Quote heeft de huishoudwinkel nu ook surseance van betaling aangevraagd, al ontkent de leiding dat tegenover het ANP.

De 4.000 medewerkers van Blokker horen maandag meer over de stand van zaken bij de winkelketen. Er zijn 400 Blokker-winkels in Nederland.