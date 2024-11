The Body Shop in Nederland failliet: dit betekent het voor klanten

Cosmeticawinkelketen The Body Shop is door de rechter failliet verklaard in Nederland, zo blijkt uit een melding in het Centraal Insolventieregister. In een verklaring op Facebook bevestigt het bedrijf het faillissement. Ondanks deze situatie blijven de 27 vestigingen, met zo'n honderd werknemers inclusief oproepkrachten, voorlopig open. Een curator onderzoekt of er mogelijkheden zijn voor een doorstart.

Het faillissement werd dinsdag uitgesproken. Cadeaubonnen zijn vanaf nu niet meer geldig in de winkels. De Nederlandse webshop werkt al maanden niet. Volgens een melding op de website heeft dit te maken met geplande updates, maar de site blijft vooralsnog onbereikbaar.

Bij een faillissement gebeurt het regelmatig dat de consument hiervan de dupe wordt. Waar heb je als consument recht op? Bekijk het in de video bovenaan dit artikel.

Financiële problemen na overname

The Body Shop, dat bekendstaat om zijn duurzame huid- en haarverzorgingsproducten, verkeert al langer in zwaar weer. Na de overname door de Duitse investeerder Aurelius in november vorig jaar kampte het bedrijf met tegenvallende resultaten, vooral tijdens de belangrijke feestperiode rond Kerst.

Eerder dit jaar werd ook de Britse tak van het bijna vijftig jaar oude cosmeticabedrijf failliet verklaard, en in België vond een soortgelijk scenario plaats.

Bijna vijftig jaar geschiedenis

The Body Shop werd in 1976 opgericht door Anita Roddick in Brighton, Engeland, en groeide wereldwijd uit tot een populair merk met zo’n 3000 winkels in zeventig landen. In 2006 werd de keten verkocht aan de Franse cosmeticareus L'Oréal. Roddick overleed een jaar later.

De door de rechter aangestelde curator Cedric de Breet kan nog weinig zeggen over de kans op een doorstart. "Er is belangstelling", is alles wat hij kwijt wil. Over de oorzaak van het faillissement moet hij het antwoord daarnaast nog schuldig blijven. Ook dat zal hij komende tijd gaan onderzoeken.

