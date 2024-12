Toch nog kans voor Blokker: gesprekken met meerdere potentiële kopers

De curatoren van winkelketen Blokker voeren nog altijd gesprekken met meerdere potentiële kopers over een doorstart van het bedrijf. Blokker ging vorige maand failliet na aanhoudende verliezen en problemen met het afbetalen van schulden bij de Belastingdienst.

In de video toegevoegd aan dit artikel hoor je Miranda, een rasechte Blokker-fan, over haar verdriet na het horen van het aangekondigde faillissement van de winkelketen. Wie weet, misschien krijgt ze de kans om ook haar laatste pannenset bij de Blokker te kopen.

Hoeveel partijen nog praten over zo'n voortzetting, is in het eerste faillissementsverslag over Blokker niet te lezen. Aanvankelijk waren tientallen partijen geïnteresseerd in een doorstart na het faillissement van Blokker. Vervolgens kregen 26 partijen toegang tot een virtuele dataroom waarin informatie over het bedrijf te vinden was. Het is nog altijd onduidelijk of een doorstart gaat lukken en in welke vorm.

Negatieve spiraal

In het faillissementsverslag staat ook dat de vorm van financiering door Gordon Brothers, een Amerikaanse financier, heeft bijgedragen aan een 'negatieve spiraal' die leidde tot het faillissement. Hoeveel krediet Blokker kreeg, hing namelijk af van de omvang van de winkelvoorraden die het bedrijf had. Maar door de nasleep van een conflict met een eerdere financier had het bedrijf moeite de voorraden aan te vullen, waarna het beschikbare krediet van de Amerikaanse geldverstrekker ook lager uitviel.

Bij andere partijen heeft Blokker schulden van zeker 66 miljoen euro, waarbij de Belastingdienst voorrang heeft ten opzichte van veel andere schuldeisers. De totale schuldenberg zal waarschijnlijk nog groter zijn. Uitkeringsinstantie UWV moet namelijk nog haar vordering indienen.

Wel melden de curatoren afspraken te hebben gemaakt met de Amerikaanse financier over een verdeling van de opbrengsten uit die verkoop. Hierdoor houden ze de mogelijkheden voor een doorstart open.

ANP/Hart van Nederland