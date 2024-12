Blokker-winkels sluiten volgend jaar, uitverkoop gaat nog steeds door

De "grootste uitverkoop ooit" trekt momenteel veel klanten naar het failliete Blokker. Klanten kunnen nog maar een paar weken naar de winkelketen, want de winkels gaan volgend jaar dicht. "We hebben aangegeven dat de winkels in ieder geval tot eind dit jaar open blijven, tot en met 31 december", laat een woordvoerder weten.

Wat er daarna gebeurt, is afhankelijk van de situatie op dat moment, aldus de woordvoerder. "Bijvoorbeeld of er sprake is van een (al dan niet gedeeltelijke) verkoop." Dat is nu nog te vroeg om te zeggen.

Voor een aantal 'Blokker-fans' is het faillissement van de winkel een grote klap, zo stond Miranda emotioneel voor de camera van Hart van Nederland. Die video is te zien bovenaan dit artikel.

Doorstart

Een doorstart is mogelijk, maar vereist een "steengoed plan", zei retaildeskundige Paul Moers eerder al. Hierbij zou Blokker een groot deel van de winkels moeten sluiten en zich op een hoger marktsegment moeten richten. Op dit moment zoeken curatoren naar geïnteresseerde partijen.

De uitverkoop en sluiting geldt echter niet voor de 45 franchisewinkels van Blokker, die eigendom zijn van zelfstandige ondernemers. De webshop is al weken gesloten, online bestellen is niet mogelijk. Retourneren ook niet.