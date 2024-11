Dit is waarom er in sommige Blokker-winkels geen uitverkoop is

Winkelketen Blokker, met zo'n 400 filialen, werd op 13 november failliet verklaard door de rechter. 45 franchiseondernemingen vallen echter niet onder het faillissement, maar bevinden zich wel in een onzekere positie. De ondernemers hopen op een doorstart.

In de Blokker-winkel in winkelcentrum Seinhorst is het druk. De grote uitverkoop is begonnen en de waterkokers vliegen de deur uit. "Alles moet weg" en "alles afgeprijsd", staat er op grote posters in de etalageruiten, meldt de Gooi- en Eemlander. Hoewel de koopjesjagers profiteren van kortingen, geldt dit niet voor de winkels van de 45 franchiseondernemers. Zij zijn namelijk niet failliet.

Positieve houding

Carlo Thijssen, voorzitter van de vereniging van Blokker-franchisenemers, legt aan Hart van Nederland uit dat de curator momenteel het faillissement van Blokker afhandelt. Er zijn verschillende partijen in gesprek voor een mogelijke overname.

"Wij hopen uiteraard op een doorstart met de huidige formule, maar het is nu nog te vroeg om daarover definitieve uitspraken te doen. We blijven positief en vertrouwen erop dat het goed komt", aldus Thijssen.

Geen koopjesjagers

Bij Fons Viester van de franchiseonderneming Blokker in Twello staan de koopjesjagers niet in lange rijen voor de deur. Er is namelijk geen sprake van een grote uitverkoop bij de franchiseondernemingen. Sterker nog, Viester heeft al bijna 3 weken geen levering meer ontvangen van Blokker. De meeste voorraden worden naar de eigen filialen van Blokker gestuurd, waar wel flinke kortingen worden gegeven, schrijft de Stentor.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Gelukkig heeft Viester nog voldoende voorraad in zijn magazijn en verwacht hij binnenkort een nieuwe levering van Blokker. Daardoor kan hij zijn voorraden aanvullen. Ook Viester blijft optimistisch. Hij wordt vooral ontroerd door de trouwe klanten die met hem meeleven.

Onzekerheid over de toekomst

De toekomst voor de Blokker-franchiseondernemers blijft onzeker. Het is nog niet duidelijk of er een doorstart komt en of de ondernemers de naam Blokker mogen blijven dragen. Viester heeft 5 jaar geleden iets soortgelijks meegemaakt met Intertoys, waar hij uiteindelijk sterker uitkwam. Hij blijft hoopvol dat dit ook voor zijn Blokker-filiaal geldt.