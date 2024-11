Blokker gestart met 'grootste uitverkoop ooit' na faillissement

Winkelketen Blokker is dit weekend gestart met de faillissementsuitverkoop. Hoewel het rond deze tijd van het jaar altijd al extra druk is vanwege inkopen voor Sinterklaas en kerst, weten koopjesjagers de zaak nu ook goed te vinden vanwege deze uitverkoop. Blokker noemt het "de grootste uitverkoop ooit".

De korting lijkt inderdaad meer mensen te trekken naar de Blokker-filialen, waar ook de spaarpunten van Douwe Egberts weer ingeleverd kunnen worden. Zo is het bij een vestiging in Rotterdam een stuk drukker in vergelijking met andere maandagmiddagen. Een aantal schappen is daar inmiddels leeg. Ook in Amsterdam en Den Haag is het druk voor een reguliere maandagmiddag.

Voor een aantal 'Blokker-fans' is het faillissement van de winkel een grote klap, zo stond Miranda emotioneel voor de camera van Hart van Nederland. Die video is te zien bovenaan dit artikel.

Blokker zelf staat daar niet van te kijken. "Deze periode in de aanloop naar Sinterklaas en Kerst is traditioneel de drukste periode van het jaar, dus extra drukte in deze periode is normaal", laat een woordvoerder van de winkelketen weten aan Hart van Nederland. Blokker werd vorige week failliet verklaard. De winkels blijven voorlopig tot het eind van het jaar open, en de uitverkoop zal in principe duren tot alles op is. Bestellen via de webwinkel is niet mogelijk.

"Ze kunnen niet anders, maar deze uitverkoop gaat Blokker niet verder helpen", zegt retaildeskundige Paul Moers. Volgens hem willen de curatoren zoveel mogelijk geld binnenhalen om schuldeisers te kunnen betalen. Maar Moers verwacht niet dat Blokker in zijn huidige vorm nog een doorstart zal maken. "Ik zie niet in hoe iemand hier nog geld in wil steken", aldus de retaildeskundige.

De uitverkoop geldt echter niet voor de 45 franchisewinkels van Blokker, die eigendom zijn van zelfstandige ondernemers.

Hart van Nederland/ANP