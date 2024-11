Uitverkoop bij failliet Blokker: dit moet je weten voor je koopt

Blokker is gestart met de 'grootste uitverkoop ooit' vanwege het faillissement van de winkelketen. Maar waar moet je rekening mee houden als je nog van plan bent wat te kopen?

Kan ik nog winkelen bij Blokker?

De fysieke winkels blijven voorlopig open, in ieder geval tot het einde van het jaar. Dit is door de curatoren besloten om een mogelijke doorstart of verkoop van onderdelen van Blokker mogelijk te maken. De webshop is echter gesloten, en online bestellen is niet meer mogelijk.

Hoe lang duurt de uitverkoop?

De uitverkoop bij Blokker duurt zolang de winkels open blijven, wat in ieder geval tot het einde van het jaar is. De exacte duur hangt af van hoe snel de voorraad op raakt en of er een koper wordt gevonden voor (delen van) de keten.

Geldt de uitverkoop in alle winkels van Blokker?

Nee. Blokker heeft bijna 400 winkels, maar daarvan zijn er 45 franchisewinkels. Bij deze franchisenemers zal er geen uitverkoop zijn, omdat zij niet failliet zijn.

Hoeveel korting krijg ik?

De kortingen bij de faillissementsuitverkoop zijn nu nog niet hoog, tot 15 procent op alle artikelen. Houd er wel rekening mee dat bij vrijwel alle producten geldt: op is op.

Wat als ik iets wil ruilen of retourneren?

Retourneren is niet meer mogelijk, wat betekent dat je je geld niet terug kunt krijgen als je een product wilt terugbrengen. Ruilen kan nog wel, bijvoorbeeld voor een ander product in dezelfde prijscategorie, zolang het artikel in ongeopende staat verkeert. Controleer hiervoor de voorwaarden in de winkel.

Hoe zit het met garantie op mijn aankopen?

Fabrieksgaranties blijven gelden, zelfs na het faillissement. Als een product defect is, kun je rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant. Blokkers eigen merkproducten vallen helaas niet meer onder garantie, omdat de winkelketen hiervoor niet langer verantwoordelijk is.

Kan ik nog cadeaukaarten en spaarpunten inwisselen?

Blokker-cadeaukaarten kun je nog inwisselen in de winkels, maar nieuwe kaarten worden niet meer verkocht. Andere bonnen, zoals de VVV-cadeaukaart, worden niet meer geaccepteerd. Voor klanten met Douwe Egberts-punten is er goed nieuws: deze punten behouden hun waarde. Douwe Egberts zoekt naar nieuwe locaties waar je de punten kunt inwisselen.

Is er een kans op een doorstart van Blokker?

Een doorstart is mogelijk, maar vereist een "steengoed plan", aldus retaildeskundige Paul Moers. Hierbij zou Blokker een groot deel van de winkels moeten sluiten en zich op een hoger marktsegment moeten richten. Op dit moment zoeken curatoren naar geïnteresseerde partijen.