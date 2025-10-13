Herfst ook te merken aan ziekmeldingen, werknemers steeds langer thuis

Snotteren, hoesten en niezen: de herfst is begonnen en het aantal ziekmeldingen ontwikkelt zich zoals verwacht voor deze periode van het jaar. Wat wel opvalt: werknemers melden zich langer ziek dan ooit, blijkt uit cijfers van arbodienstverlener Arbo Unie. Daarover schrijft het AD.

In de hoogtijdagen van de coronapandemie steeg het aantal ziekmeldingen bij Nederlandse bedrijven enorm. Arbo Unie registreerde in 2022 in totaal 467.953 ziekmeldingen. In 2024 stond de teller op 371.000 ziekmeldingen en ook dit jaar is het aantal weer op het gebruikelijke niveau.

Veel werknemers ervaren druk van hun werkgever om snel weer aan het werk te gaan na een ziekmelding. Een op de vijf werkenden wordt door de baas verzocht om snel terug te keren, zie je in onderstaande video:

2:11 Ziek, maar toch werken? 'Schaamtegolf' houdt werknemers op de been

Langer ziek

Wel zijn we steeds langer ziek: het jaar is nog maar net op driekwart en het aantal dagen is opgelopen tot gemiddeld 28 per ziekmelding, ziet de Arbo Unie. Vorig jaar waren dat nog 27 dagen en drie jaar geleden 24 dagen. Corné Roelen, hoogleraar Bedrijfsgeneeskunde en bedrijfsarts van Arbo Unie, zegt tegen de krant: "Als het zo doorgaat zitten we over tien jaar aan de twee maanden."

Dat we steeds langer ziek zijn, komt vooral doordat mensen thuis komen te zitten door bijvoorbeeld een burn-out. Mensen tussen de 25 en 35 melden zich het vaakst ziek. Daarna komen werknemers tussen de 35 en 45. Jongeren tot en met 25 jaar zijn het minst vaak ziek.