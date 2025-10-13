Terug

Herfst ook te merken aan ziekmeldingen, werknemers steeds langer thuis

Vandaag, 08:49 - Update: 3 uur geleden

Snotteren, hoesten en niezen: de herfst is begonnen en het aantal ziekmeldingen ontwikkelt zich zoals verwacht voor deze periode van het jaar. Wat wel opvalt: werknemers melden zich langer ziek dan ooit, blijkt uit cijfers van arbodienstverlener Arbo Unie. Daarover schrijft het AD.

In de hoogtijdagen van de coronapandemie steeg het aantal ziekmeldingen bij Nederlandse bedrijven enorm. Arbo Unie registreerde in 2022 in totaal 467.953 ziekmeldingen. In 2024 stond de teller op 371.000 ziekmeldingen en ook dit jaar is het aantal weer op het gebruikelijke niveau.

Veel werknemers ervaren druk van hun werkgever om snel weer aan het werk te gaan na een ziekmelding. Een op de vijf werkenden wordt door de baas verzocht om snel terug te keren, zie je in onderstaande video:

Ziek, maar toch werken? 'Schaamtegolf' houdt werknemers op de been
2:11

Langer ziek

Wel zijn we steeds langer ziek: het jaar is nog maar net op driekwart en het aantal dagen is opgelopen tot gemiddeld 28 per ziekmelding, ziet de Arbo Unie. Vorig jaar waren dat nog 27 dagen en drie jaar geleden 24 dagen. Corné Roelen, hoogleraar Bedrijfsgeneeskunde en bedrijfsarts van Arbo Unie, zegt tegen de krant: "Als het zo doorgaat zitten we over tien jaar aan de twee maanden."

Dat we steeds langer ziek zijn, komt vooral doordat mensen thuis komen te zitten door bijvoorbeeld een burn-out. Mensen tussen de 25 en 35 melden zich het vaakst ziek. Daarna komen werknemers tussen de 35 en 45. Jongeren tot en met 25 jaar zijn het minst vaak ziek.

Wat te doen tegen griep op de wekvloer?

Op kantoor, in de schoolklas of in de winkel ligt de kans op besmetting met het griepvirus op de loer. Toch kan jij jezelf zo goed mogelijk beschermen tegen de griep, al is helemaal voorkomen bijna geen mogelijkheid. Hieronder zeven tips:

- Handhygiëne: Was regelmatig je handen met water en zeep, of gebruik handgel.

Desinfectie: Maak veelgebruikte oppervlakken, zoals bureaus en toetsenborden, regelmatig schoon.

- Ventilatie: Zorg voor goede luchtcirculatie op de werkplek. Zet bijvoorbeeld voor een bepaalde tijd twee ramen tegen elkaar open.

Afstand houden: Houd iets meer afstand van collega’s, vooral tijdens het griepseizoen.

Gezonde gewoonten: Eet gezond, slaap voldoende en blijf actief. Zo is jouw lichaam beter in staat om een mogelijke besmetting te bevechten.

Thuisblijven bij ziekte: Blijf thuis bij griepverschijnselen om besmetting te voorkomen.

Griepprik: Als je in een risicogroep (ouder dan 60 jaar of mensen met hart-longaandoeningen) zit, haal dan de jaarlijks griepprik om jezelf beter te beschermen.

