Ruim een derde van de vrouwen verbergt hormoongerelateerde klachten op het werk

Zorg

Vandaag, 06:00

Ruim een derde van de vrouwelijke werknemers met klachten door menstruatie, zwangerschap of overgang houdt deze verborgen op de werkvloer. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO, gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).

In 2025 gaf 80 procent van de werkende vrouwen, zo’n 3,2 miljoen, aan soms of regelmatig last te hebben van hormoongerelateerde klachten. Van hen zegt 35 procent deze klachten niet te delen op het werk. Dat is aanzienlijk meer dan bij werknemers met andere gezondheidsklachten, waar 24 procent aangeeft klachten te verzwijgen.

Voorzichtigheid en schaamte

Vrouwen met deze klachten zijn ook terughoudender in gesprekken: 41 procent zegt voorzichtig te zijn met wie ze erover praten. Ze vrezen vaker dat collega’s op hen neerkijken. Ter vergelijking, bij andere gezondheidsklachten is 35 procent terughoudend.

Opvallend is dat 67 procent van de vrouwen met hormoongerelateerde klachten doorwerkt terwijl ze zich eigenlijk ziek voelen. Dat is fors meer dan de 43 procent bij andere gezondheidsklachten. Ook zegt deze groep vaker dat hun werkprestaties eronder lijden. Ongeveer de helft voelt zich beperkt in het uitvoeren van hun werk, en 31 procent ervaart dit meerdere keren per jaar.

Weinig contact met leidinggevende of bedrijfsarts

Hoewel bijna twee derde van de vrouwen hun klachten bespreekt op het werk, gebeurt dit vooral met directe collega’s (43 procent). Slechts 12 procent spreekt erover met een leidinggevende, en slechts 2 procent met de bedrijfsarts. Bij andere gezondheidsklachten ligt dat hoger: 35 procent bespreekt het met de leidinggevende, en 7 procent met de bedrijfsarts.

Bijna 1 op de 10 vrouwen die hun klachten niet bespreken, zou dat eigenlijk wel willen. Ook geeft een vergelijkbaar deel aan behoefte te hebben aan ondersteuning vanuit hun leidinggevende. Meer dan de helft van alle werknemers, zowel mannen als vrouwen, vindt dat leidinggevenden bewuster moeten omgaan met hormoongerelateerde gezondheidsklachten.

