HMB sloopte het dagelijks leven van Christina (51): ‘Verwijdering baarmoeder was enige oplossing

Praten over menstruatie is toch al lang geen taboe meer? We praten over maandverband, tampons en hormonale schommelingen. Maar wat over de pijn? En over het bloeden? Voor een half miljoen vrouwen speelt dit iedere maand. Ze hebben zoveel pijn en hevig bloedverlies tijdens hun menstruatie dat het onleefbaar wordt. Maar om je iedere keer ziek te melden is ook geen oplossing. Het is niet iets waar vrouwen vaak over praten. Ze denken dat het erbij hoort en soms schamen ze zich er ook voor. En dat terwijl ze lang niet de enige zijn.

Wanneer is het dragelijk en wanneer is het meer dan anders? 1 op de 5 vrouwen in Nederland heeft Hevig menstrueel bloedverlies (HMB), en van die groep blijft 37 procent soms gedwongen thuis van werk door menstruatiepijn. Om menstruatieverhalen bespreekbaar te maken introduceert MMC Veldhoven de website menstruatieverhalen. Hier is ook het verhaal van de 51-jarige Christina Oud te lezen, zij kwam pas op haar 28ste erachter dat ze HMB heeft.

"Ik praatte wel over menstruatie, maar nooit over hoeveel pijn en bloedverlies anderen hadden", vertelt Christina aan Hart van Nederland. Pas toen ze meer vragen stelde, realiseerde ze zich dat haar situatie niet normaal was. "Ik functioneerde 3 van de 4 weken in de maand. Dat is echt een inslag op je leven."

Hevig menstrueel bloedverlies beheerste haar dagelijkse leven. Ze gebruikte incontinentieslips en moest alles rondom haar menstruatie plannen. Christina benadrukt hoe belangrijk het is om te praten over wat normaal is. "We moeten weten hoeveel pijn en bloedverlies toelaatbaar is. Veel vrouwen denken dat het erbij hoort, maar dat is niet altijd zo."

Menstruatieverhalen

Bijna de helft van de wereldbevolking menstrueert gedurende een periode van hun leven, maar het onderwerp blijft vaak omringd door taboes en misverstanden. Voor 22 tot 35 procent van de menstruerende mensen is menstruatie zeer heftig, en toch wordt dit onderwerp zelden besproken. Zo weet driekwart van de Nederlandse vrouwen niet dat hevig menstrueel bloedverlies (HMB) een behandelbare aandoening is.

1 op de 5 vrouwen tussen de 35 en 55 jaar heeft Hevig Menstrueel Bloedverlies (HMB), wat neerkomt op 500.000 vrouwen in Nederland. Slechts 5% raadpleegt hiervoor een arts, terwijl de impact groot is: langdurige menstruaties van meer dan 7 dagen, doorlekken, het dragen van dubbele bescherming, en symptomen zoals futloosheid, duizeligheid en bloedarmoede door ijzertekort.

Voor de module ‘Menstruatieverhalen’ van onderzoekers van het Máxima MC zijn 33 vrouwen gesproken die menstrueren. Hun verhalen zijn gebundeld op een website. Máxima MC wil mensen aanmoedigen om klachten bespreekbaar te maken. "Praten over menstruatie, waar dan ook, moet heel gewoon zijn", aldus prof. dr. Marlies Bongers.

Accepteer en kom voor jezelf op

Na jarenlang lijden besloot Christina haar baarmoeder te laten verwijderen. "Het was een rigoureuze stap, maar het beste wat ik heb kunnen doen. Ik had het 5 jaar eerder moeten durven." Nu wil Christina andere vrouwen inspireren. "Schaam je niet voor wat je voelt. Zorg dat je 4 weken in de maand kunt leven in plaats van drie. Accepteer dat het niet beter wordt, maar wees lief voor jezelf en kom voor jezelf op."