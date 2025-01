Eerste loonstrookje van 2025 komt eraan, check hoeveel je meer krijgt

Vanaf deze maand gaan de meeste werkenden in loondienst erop vooruit, dankzij een nieuwe belastingschijf met een lager belastingtarief. Netto krijg je in de meeste gevallen een aantal tientjes meer op je rekening gestort. In dit artikel kan je zien hoeveel dat precies is.

In 2024 waren er slechts twee belastingschijven: over inkomsten tot en met 75.518 euro werd 36,97 procent belasting geheven, en over alles boven 75.518 euro ging 49,50 procent naar de schatkist. En vanaf dit jaar zijn er drie belastingschijven. Over de eerste schijf, tot en met 38.441 euro, betaal je 35,82 procent belasting. Voor inkomsten tussen 38.441 euro en 76.817 euro geldt een tarief van 37,48 procent. In de derde schijf, vanaf 76.817 euro, draag je bijna de helft van je inkomsten af aan inkomstenbelasting.

Hoeveel uren per week werk jij? Bij het softwarebedrijf AFAS is een fulltimebaan vier dagen per week. Bekijk het hele verhaal in de video bovenaan dit artikel.

Stijging nettoloon

Hierdoor stijgt het nettoloon voor veel werknemers vanaf deze maand. Maar hoeveel precies? Zoek hieronder je bruto-maandsalaris. Dan zie je in een oogopslag hoeveel je meer je vanaf deze maand op je rekening krijgt, berekend door ADP.

Je brutosalaris per maand Je netto salaris verandert per 01-2025 met: (Bron ADP) €500 €0,00 €750 €0,00 €1.000 -€21,67 €1.250 -€30,25 €1.500 -€30,92 €1.750 -€31,58 €2.000 -€32,25 €2.250 €15,50 €2.500 €25,33 €2.750 €29,08 €3.000 €32,08 €3.250 €34,33 €3.500 €48,34 €3.750 €56,00 €4.000 €55,50 €4.250 €54,75 €4.500 €54,33 €4.750 €54,75 €5.000 €53,17 €5.250 €52,58 €5.500 €52,08 €5.750 €51,50 €6.000 €50,91 €6.250 €50,50 €6.500 €56,58 €6.750 €56,58 €7.000 €56,58 €7.250 €56,58 €7.500 €56,58

Minimumloners zien hun uurloon stijgen naar 14,06 euro. Gepensioneerden profiteren van een lager belastingtarief en een lagere zorgpremiebijdrage. Voor parttimers met een salaris tussen 1000 en 2000 euro per maand is er minder goed nieuws: zij gaan er door een lagere heffingskorting enkele tientjes per maand op achteruit.