Zoveel spaargeld mag je belastingvrij hebben in 2025

Vanaf 1 januari 2025 mogen Nederlanders meer spaargeld belastingvrij op hun rekening hebben staan. De grens voor het heffingsvrije vermogen gaat omhoog naar 57.684 euro per persoon. Voor fiscale partners wordt dit bedrag verdubbeld naar 115.368 euro.

Het heffingsvrije vermogen bestaat niet alleen uit je spaargeld, maar ook uit andere bezittingen zoals beleggingen of een tweede woning. Als je boven de grens uitkomt, betaal je belasting over het deel dat daarboven zit. De waarde van je vermogen wordt bepaald op 1 januari 2025, de jaarlijkse peildatum.

Nederlanders houden nog steeds graag contant geld achter de hand. Denk aan biljetten of een spaarpot, handig als pinnen niet werkt. Maar hoeveel is dat gemiddeld? Bekijk het in de video bovenaan.

Beleg je in door de overheid erkende groene fondsen? Dan krijg je een extra vrijstelling van 26.312 euro per persoon. Voor fiscale partners is dit zelfs 52.624 euro, bovenop het standaard vrijgestelde bedrag.

Wat betaal je als je over de grens zit?

Voor vermogen dat boven de vrijstellingsgrens uitkomt, betaal je belasting in box 3. Het tarief in 2025 is vastgesteld op 36 procent over een fictief rendement. Dat rendement wordt berekend op basis van de verdeling van je vermogen tussen spaargeld, beleggingen en eventuele schulden.

De Belastingdienst kijkt ieder jaar op 1 januari naar de stand van je vermogen. Wat je later in het jaar aan vermogen opbouwt of uitgeeft, telt pas mee voor het volgende belastingjaar. Dit betekent dat je vlak voor het einde van het jaar nog slimme keuzes kunt maken om belasting te besparen.