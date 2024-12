Paragnost voorspelt 2025: 'Kabinet gaat vallen en we krijgen een heftige maand'

Het jaar 2024 zit er bijna op en ook dit jaar is er weer veel gebeurd. Zo werd Joost Klein bijvoorbeeld gediskwalificeerd van het Songfestival, waren de Oranje-supporters in Duitsland waanzinnig en beleefde kabinet-Schoof zijn eerste lastige jaar. Paragnosten zijn al druk bezig met de voorspellingen voor 2025, want ook dan staat er volgens hen weer een hoop te gebeuren.

In de ochtendshow van Radio 538 sprak radio-dj Martijn La Grouw met Niels Brummelman, de hoofdredacteur van Paravisie, over wat er te gebeuren staat in 2025.

Nieuwe IJstijd

Brummelman valt meteen met de deur in huis: kabinet-Schoof gaat vallen. De reden is nog onduidelijk, maar het lijkt een belangrijke wending in de politiek. Een ander belangrijk punt op politiek vlak is het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. "Trump gaat bemiddelen en Poetin zal beseffen dat de oorlog uitzichtloos is. Zelensky zal van het toneel verdwijnen."

Februari 2025 belooft een maand te worden vol ijs en sneeuw. Brummelman voorspelt: "Het wordt een heftige maand, met zelfs kans op dijken die bezwijken door een misrekening in de hoogtes. Dat kan spannend worden."

Onhandig van Máxima

Op 2 mei 2025 staat het World Economic Forum (WEF) op het programma, en koningin Máxima zal aanwezig zijn. Echter, een uitspraak die ze daar doet, zorgt voor opschudding. Terwijl de camera's nog draaien, noemt ze de aanwezige mensen 'dom gepuipel', wat voor een groot relletje zal zorgen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Ook in de showbizz staat er wat te gebeuren. Zanger Jody Bernal komt met een pikant geheim naar buiten, al is nog niet bekend wat dit geheim precies inhoudt. Daarnaast komt André Hazes Jr. (hoewel we hem nog zo mogen noemen) met nieuwe muziek. Deze zal hij samen met zijn zus, Roxane Hazes, uitbrengen. De muziek verschijnt zowel in het Nederlands als in het Engels. Verder gaat André zijn artiestennaam veranderen, omdat hij de rechtszaak tegen zijn moeder gaat verliezen, aldus Brummelman.