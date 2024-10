Nieuwe functie voor Máxima bij de Verenigde Naties

Koningin Máxima blijft ook in de komende jaren actief voor de Verenigde Naties. In New York werd ze woensdag benoemd tot speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor financiële gezondheid. Daarmee eindigt na vijftien jaar haar functie als speciale pleitbezorger voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

"In een wereld van economische onzekerheid, conflicten en klimaatverandering zijn financiële diensten van cruciaal belang om mensen te helpen hun leven en toekomst in eigen hand te houden. Als speciale pleitbezorger voor financiële gezondheid bouwt Hare Majesteit koningin Máxima voort op haar belangrijke werk om ervoor te zorgen dat financiële systemen de dromen, hoop en aspiraties van mensen over de hele wereld kunnen ondersteunen", zegt secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres over Máxima's benoeming.

Máxima was vorige maand nog op bezoek bij Helpdesk Geldzaken:

1:48 Hulp bij schulden centraal tijdens werkbezoek Máxima in Den Haag

De nieuwe VN-portefeuille van Máxima ligt volgens de Rijksvoorlichtingsdienst in het verlengde van financiële inclusie, waarvoor de vorstin zich de afgelopen jaren hard maakte. In Nederland zet de koningin zich met stichting SchuldenlabNL, de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid en platform Wijzer in geldzaken ook in voor financiële gezondheid.

Hart van Nederland/ANP