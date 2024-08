Diana's verhaal raakt Máxima tijdens bezoek aan schuldhulp

Koningin Máxima heeft donderdag een werkbezoek gebracht aan de Helpdesk Geldzaken in Den Haag. Tijdens dit bezoek sprak ze met zowel medewerkers als mensen die zelf in de schuldhulpverlening zitten. Ook staatssecretaris van Participatie en Integratie, Jurgen Nobel, was hierbij aanwezig.

De Helpdesk Geldzaken biedt inwoners van Den Haag gratis hulp bij het beheren van hun financiën, zoals het aanvragen van toeslagen en het afbetalen van schulden.

Diana Geerdorf maakt gebruik van deze service. "Ik wilde niemand laten weten wat er aan de hand was. Ik heb het verborgen gehouden voor mijn kinderen, mijn omgeving en mijn werk, omdat ik altijd de stoere moeder was", zegt ze tegen Hart van Nederland.

'Kom om hulp vragen'

Máxima is onder de indruk van Diana's verhaal. "Ik vind het zo inspirerend om te horen hoe mensen de moed vinden om toch uit de situatie van schulden te komen", zegt ze tegen Hart van Nederland. "Diana zei: het is alsof je een ongeneeslijke ziekte hebt. Je gaat ermee naar bed en je wordt ermee wakker. En je kan aan niks anders denken."

De koningin benadrukt hoe makkelijk je in de schulden kan raken. "Je hoeft zelf geen fout te maken. Het kan je echt gebeuren, door bijvoorbeeld ziektes in de familie of bij een scheiding. Dat is het leven, dus heb alsjeblieft geen schaamte en kom om hulp vragen."

Routekaart bij financiële hulp

De focus van het bezoek lag op het belang van laagdrempelige schuldhulpverlening. Koningin Máxima en staatssecretaris Nobel kregen uitleg over de 'routekaart bij financiële hulp', een zesstappenplan dat inwoners helpt om schuldenvrij te worden.

Tijdens het bezoek volgden Koningin Máxima en Nobel een intakegesprek van een wijkbewoner. Ze kregen te zien hoe de eerste stap richting financiële hulp wordt gezet en spraken met consulenten en ervaringsdeskundigen over de vervolgstappen.

Streekbezoek

Eerder deze week brachten koningin Máxima en koning Willem-Alexander nog een streekbezoek aan Walcheren. Zo werden meerdere plaatsen bezocht zoals Middelburg, Veere en Domburg.