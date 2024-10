Schoof vindt PVV-oproep tot ontslag Halsema 'echt veel te ver' gaan

Premier Dick Schoof heeft in de Tweede Kamer scherpe kritiek geleverd op het verzoek van de PVV om burgemeester Femke Halsema van Amsterdam te ontslaan. "Laat ik klip-en-klaar zijn. Het gaat echt veel te ver om in de Tweede Kamer te vragen om het ontslag van een van onze burgemeesters om politieke redenen", zei de premier aan het begin van de behandeling van de begroting van zijn ministerie van Algemene Zaken.

Eerder op de dag liet PVV-Kamerlid Marco Deen in de Kamer weten dat hij minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken gaat vragen om het ontslag van Halsema. De PVV heeft kritiek op de aanpak van de burgemeester van de herdenking maandag in de hoofdstad waar de aanval van Hamas op Israël werd herdacht. Minister Uitermark zei na het debat al het verzoek "ongepast" te vinden en niet te zullen uitvoeren.

Schoof zei zelf ook de verantwoordelijkheid te voelen om iets over de kwestie te zeggen. Daartoe was hij ook opgeroepen door partijen tijdens het debat. "Dit kabinet steunt burgemeesters volledig, dit geldt ook, en misschien wel in het bijzonder voor de burgemeester van Amsterdam." Volgens de premier verdedigt het kabinet "onze instellingen" en staat het voor een "respectvolle omgang" met de instituties. En burgemeesters leggen verantwoording af in de gemeenteraad, zei hij.

