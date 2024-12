Groot deel Blokker-winkels sluit eerder, personeel woedend

Een flinke klap voor het personeel van honderd Blokker-winkels: de filialen sluiten onverwachts al op 21 december. Dat blijkt uit een interne directiebrief die in handen is van de NOS. Dit nieuws komt als een verrassing, want eerder werd gecommuniceerd dat de winkels van het failliete concern pas eind december zouden sluiten.

In de brief staat dat de winkels gefaseerd dichtgaan, zogenaamd "om de verkopen op winkelniveau te optimaliseren". Daarnaast wordt het personeel gevraagd om bij te springen in filialen die tot het einde van het jaar openblijven.

Voor een aantal 'Blokker-fans' is het faillissement van de winkel een grote klap, zo stond Miranda emotioneel voor de camera van Hart van Nederland. Die video is te zien bovenaan dit artikel.

Woede onder personeel

Het verzoek vanuit de directie stuit op woede bij het personeel, zo vertelt FNV-bestuurder Linda Winkelman zaterdagmiddag aan Hart van Nederland. "Mensen zijn loyaal aan hun winkel, aan hun collega's. Niet meer aan het concern. Daarvoor is er teveel gebeurd. Ze willen gewoon afsluiten met hun vertrouwde winkelteam."

De vakbond roept de curator dan ook op om ervoor te zorgen dat medewerkers op een goede manier samen afscheid kunnen nemen van hun winkel. Klanten wordt gevraagd "extra lief" te zijn voor het winkelpersoneel.