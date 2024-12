'Alle 45 franchisenemers betrokken bij doorstart Blokker'

De nieuwe eigenaar van Blokker wil bij een herstart van de winkel samenwerken met de 45 franchisenemers die een eigen Blokkerwinkel beheren. Dat bevestigt Carlo Thijssen, woordvoerder van de franchisers, aan het AD. Hij zegt dat hij daarover heeft gesproken met de eigenaar.

Het faillissement was voor echte Blokkerfans zoals Miranda in de video hierboven nogal schrikken. "Ik heb ook wel een beetje een gebroken hart."

"Er is afgesproken om te gaan samenwerken, waardoor franchise een belangrijk deel wordt van de nieuwe organisatie", vertelt Thijssen aan de krant. Hij zegt dat het een prettig gesprek was, maar wilde de krant geen naam geven. Het is namelijk nog niet bekend wie de nieuwe eigenaar wordt. Volgens sommige media zou het gaan om Roland Palmer, de neef van Jaap Blokker, die samen met zijn broer Ab de huishoudketen ooit groot maakte.

Meer winkels nodig

46 van de winkels van Blokker waren van in totaal 45 franchisenemers. Ze vallen buiten het faillissement en blijven dus ook na 31 december open. De andere ruim 300 winkels gaan dan wel definitief dicht, maar volgens de krant zijn er nog 35 panden eigendom van de familie Blokker en deze kunnen dus nog toegevoegd worden aan de nieuwe vorm die de keten aan gaat nemen.

Daar moeten nog wel wat winkels bijkomen om een eigen inkooporganisatie en kantoor op te zetten, zegt Thijssen. "Ze hebben nu bijvoorbeeld nog geen distributiecentrum om voorraden op te slaan, maar zijn wel aan het onderzoeken hoe dat in de toekomst moet." Volgens hem ligt nu ook de optie op tafel dat het aantal franchisers wordt uitgebreid.