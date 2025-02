Door faillissement Blokker gaat ook cadeauwinkel Pand12 dicht, personeel is er kapot van

Het faillissement van Blokker sleurt nog meer mensen met zich mee. Pand12, een cadeauwinkel in het centrum van Hoorn waar cliënten van zorginstelling Esdégé Reigersdaal zelfgemaakte spullen verkopen, gaat dicht. De impact op het personeel is groot.

Maar... wat hebben Blokker en de cadeauwinkel dan met elkaar te maken? Het pand waar Pand12 in gehuisvest is, is ooit beschikbaar gesteld door de huishoudgigant, die overigens in dezelfde plaats ooit begonnen is. En gezien het pand tot de boedel behoort, kunnen de cliënten nu niet langer doorknutselen. Ze moeten er 31 maart uit.

Een maand geleden is het personeel geïnformeerd. "De ene is boos en verdrietig, en de ander gaat letterlijk op straat zoeken naar nieuwe locaties", zegt Roos Slot, communicatieadviseur van Esdégé Reigersdaal.

Ook Sharon van Vuure, clustermanager bij de organisatie, ziet de impact op het personeel. "Dit heeft echt een enorme impact op de mensen. Bij 100 jaar Blokker hebben we dit als cadeau gekregen. We hebben voor een symbolisch bedrag dit gehuurd en nu is het klaar", zegt Sharon. "Als we geen goed onderkomen hebben, is het klaar voor de winkel. De huur is niet te bekostigen. We zijn een stichting."

Blokker werd vorig jaar failliet verklaard. Door het faillissement verliezen meer dan 3300 mensen hun baan. De franchisenemers, die zelf een winkel runnen onder de naam van Blokker, gaan wel nog door.