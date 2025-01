Blokker krijgt tweede leven: franchisenemers willen nieuwe winkels openen

Hoewel Blokker in 2024 failliet ging en haar eigen winkels sloot, zijn er nog steeds Blokker-filialen te vinden in het straatbeeld. Franchisenemers, die als zelfstandige ondernemers opereren, houden hun winkels open en zien zelfs kansen voor uitbreiding, meldt RTL Nieuws.

Momenteel beheren 45 franchisenemers in Nederland samen 46 Blokker-winkels. Omdat zij onafhankelijk van de moederorganisatie opereren, hoeven zij hun deuren niet te sluiten. "Ik ben nu de enige Blokker in de buurt. De eerste andere Blokker ligt pas 14 kilometer verderop", vertelt Roland Mol, franchisenemer in Roosendaal, aan RTL Nieuws.

In de video hierboven zie je dat het nieuws van het sluiten van de Blokkers voor sommige mensen verschrikkelijk was.

Nieuwe winkels openen

Mol onderzoekt de mogelijkheden om een tweede winkel te openen. Hij zou zonder problemen aan producten en materialen kunnen komen, omdat stellingen en andere benodigdheden eenvoudig overgenomen kunnen worden van de oude Blokker. Momenteel bekijkt hij waar een nieuwe winkel het best zou kunnen worden gevestigd.

Andere franchisenemers overwegen ook uitbreiding. Zo geeft Henk Beumer uit Zelhem aan dat hij kansen ziet in voormalige Blokker-panden. Voor hem is het belangrijk dat de huurprijzen betaalbaar blijven en dat hij personeel kan vinden om een nieuwe winkel te runnen.

Belangstelling vanuit buitenaf

Ook ondernemers van buiten de Blokker-franchise tonen interesse om winkels te openen, aldus RTL Nieuws. Esther Heinen, franchisenemer in Bunschoten-Spakenburg, heeft zelf geen plannen voor uitbreiding. Na een recente verbouwing richt ze zich voorlopig op haar bestaande winkel.

De toekomst van Blokker is onzeker, maar met de merknaam en webwinkel nu in handen van investeerder Roland Palmer, lijken er nieuwe mogelijkheden te ontstaan. Palmer wil samen met de franchisenemers een netwerk van Blokker-winkels opbouwen.