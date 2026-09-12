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Prijzen aan de pomp wéér hoger, dieselprijs nadert record

Prijzen aan de pomp wéér hoger, dieselprijs nadert record

Inflatie

Vandaag, 10:22

Diesel tanken is zaterdag iets duurder geworden in Nederland. Uit cijfers van UnitedConsumers komt naar voren dat de gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is gestegen naar 2,725 euro, bijna 2 cent meer dan vrijdag. De gemiddelde benzineprijs is volgens het consumentenvoordeelplatform ook iets toegenomen tot 2,702 euro.

De brandstofprijzen reageren op de olieprijzen, die door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz flink zijn gestegen. Donderdag bereikte de prijs van een vat Brentolie het hoogste niveau sinds mei. Vrijdag namen de olieprijzen weer wat af.

Volgens Paul van Selms van UnitedConsumers is er voorlopig geen zicht op lagere prijzen, zo vertelde hij vorige week nog in de 538 Ochtendshow:

Benzineprijs naar recordniveau

Dieselprijs nadert record, benzine al op recordhoogte

De dieselprijs nadert het record van bijna 2,82 euro per liter uit april. Die van benzine steeg eerder deze week naar een nieuw record. Dinsdag lag de prijs van een liter Euro95 volgens UnitedConsumers op ruim 2,72 euro.

Het platform houdt de adviesprijzen van vijf grote oliemaatschappijen met tankstations in Nederland bij en baseert de gemiddelde prijs daarop. De adviesprijzen worden doorgaans alleen langs de snelweg gevraagd. Op veel andere tankstations is brandstof goedkoper. Oliebedrijven als Shell wisten dankzij de hogere olieprijzen hun winsten het afgelopen kwartaal flink op te krikken.

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De afgelopen tijd is het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran weer opgelaaid. Daardoor lijken vrede en een heropening van de Straat van Hormuz verder uit zicht te raken. Door de blokkade varen bijna geen olietankers meer door de zeestraat.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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