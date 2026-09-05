Benzineprijs opnieuw omhoog: drie euro per liter op snelweg niet uitgesloten

Automobilisten zijn opnieuw duurder uit aan de pomp. De adviesprijs voor een liter Euro95 steeg zaterdag naar 2,712 euro, een nieuw record. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten kunnen de prijzen volgens experts de komende tijd nog verder oplopen. Een liter benzine voor 3 euro bij tankstations langs de snelweg komt daarmee mogelijk in zicht.

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Ook diesel blijft duur. De adviesprijs bleef zaterdag staan op 2,681 euro per liter. Daarmee ligt de prijs nog ruim tien cent onder het huidige record van 2,819 euro per liter. Dat werd op 8 april bereikt.

Verwachte daling

De hogere brandstofprijzen hangen samen met de oplopende olieprijzen door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Deze week waren er opnieuw aanvallen tussen beide landen. Hoe lang de hoge prijzen aanhouden, is nog onzeker. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent verwacht dat de olieprijs juist flink kan dalen zodra het conflict voorbij is. Volgens hem kan de prijs van een vat ruwe olie daarna terugvallen naar 40 tot 50 dollar.

De benzineprijs brak eerder deze week ook al een record. Woensdag steeg de prijs voor een liter Euro95 naar 2,666 euro. De reacties daarop zie je in de bovenstaande video.