Ook benzine- en dieselauto's straks welkom op laadplekken in twee provincies

Energiebedrijf Vattenfall gaat een proef doen in Noord-Brabant en Limburg waarbij openbare laadplekken niet langer uitsluitend zijn bestemd voor elektrische auto's. Op geselecteerde locaties mogen ook automobilisten met een diesel- of benzineauto parkeren, zonder risico op een boete.

Met de pilot, die start op 1 augustus, wordt onderzocht of laadpalen sneller geplaatst kunnen worden doordat gemeenten geen apart besluit meer hoeven te nemen om een parkeerplaats exclusief voor elektrische auto's te reserveren. Ook wordt bekeken hoe automobilisten omgaan met laadplekken die ook gebruikt mogen worden door auto's die niet laden.

Aanleiding voor de pilot is de groeiende druk op parkeerplaatsen door de snelle opkomst van elektrische auto's. "Elektrische auto's hebben laadplekken nodig, terwijl veel buurten tegelijkertijd kampen met parkeerdruk. Deze pilot helpt ons inzicht te krijgen in hoe gedeelde laad- en parkeerplekken in de praktijk werken en of daarmee de uitrol van laadinfrastructuur kan worden versneld", aldus Vattenfall.

Vanaf volgend jaar wordt naar verwachting voor het eerst meer dan de helft van alle nieuwe auto's volledig elektrisch verkocht, zo is te zien in bovenstaande video.

Proef uitgevoerd in meerdere gemeenten

In de discussie over parkeren wordt vaak gezegd dat laadplekken ten koste gaan van de toch al schaarse parkeerplaatsen. Vattenfall stelt echter op basis van eigen onderzoek dat slechts 16 procent van de benzine- en dieselrijders vindt dat er te veel laadplekken in de eigen omgeving zijn. "Daar staat tegenover dat meer dan de helft van de elektrische rijders juist aangeeft dat er te weinig laadplekken zijn", zegt het bedrijf.

De gemeenten die deelnemen aan de proef zijn onder meer Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Asten, Bergen op Zoom, Eersel, Etten-Leur, Geldrop-Mierlo, Goirle, Landgraaf, Moerdijk, Oosterhout, Tilburg, Vught, Weert en Zundert.