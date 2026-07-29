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'Meer dan helft nieuwe auto's straks elektrisch': is overstappen slim?

Verkeer

Vandaag, 08:38

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Vanaf volgend jaar wordt naar verwachting voor het eerst meer dan de helft van alle nieuwe auto's volledig elektrisch verkocht. Dat verwachten economen van ING. De groei komt vooral door zakelijke leaseauto's. Voor particulieren ligt de afweging anders. Of overstappen slim is, hangt vooral af van de kosten en jouw persoonlijke situatie.

Volgens ING kiezen steeds meer grote bedrijven ervoor om werknemers met een leaseauto elektrisch te laten rijden. Daarnaast voert het kabinet vanaf januari een jaarlijkse heffing van 12 procent over de cataloguswaarde in voor niet-elektrische auto's van de zaak. ING verwacht daardoor dat het aandeel volledig elektrische auto's in de nieuwverkoop stijgt van ongeveer 40 procent dit jaar naar ongeveer 55 procent in 2027.

Wanneer is elektrisch rijden aantrekkelijk?

Een elektrische auto is volgens de ANWB vaak duurder in aanschaf dan een vergelijkbare auto op benzine. Tegelijk zijn de variabele kosten vaak lager. Zo zijn de kosten voor laden vaak lager dan de kosten voor brandstof en liggen ook de onderhoudskosten meestal lager. Volgens de ANWB blijkt uit het totale kostenplaatje dat elektrisch rijden door de hoge brandstofprijzen steeds vaker goedkoper kan uitvallen dan rijden op benzine.

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Daar staan ook hogere kosten tegenover. Zo betaal je sinds 2025 ook wegenbelasting voor een elektrische auto. Omdat elektrische auto's vaak zwaarder zijn dan benzineauto's, speelt dat mee in de hoogte van de belasting. Ook is de verzekering vaak duurder door de hogere aanschafwaarde. Volgens de ANWB is de afschrijving op dit moment bovendien de grootste kostenpost van een elektrische auto.

Waarom wachten veel particulieren nog?

Volgens ING stappen veel particulieren nog niet over door de hogere aanschafprijs, het gebrek aan laadpunten voor de deur, de onzekerheid over de wegenbelasting en zorgen over de afschrijving.

Tegelijk ziet de ANWB dat het aanbod van tweedehands elektrische auto's groeit. Daarmee komen er voor consumenten steeds meer mogelijkheden om een gebruikte elektrische auto te kopen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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