Opladen elektrische auto? Dit kan je honderden euro's meer kosten

Opladen elektrische auto? Dit kan je honderden euro's meer kosten

Verkeer

Vandaag, 07:15

Wie een elektrische auto rijdt en geen eigen oprit heeft, kan flink schrikken van de laadkosten. De prijs voor opladen bij een openbare laadpaal verschilt namelijk sterk per gemeente. Dat meldt de ANWB op basis van eigen onderzoek naar zo'n zes miljoen laadsessies vorig jaar.

De verschillen zijn zo groot dat huishoudens in de ene gemeente honderden euro's per jaar meer betalen dan automobilisten een paar dorpen verderop. Snellaadstations zijn in het onderzoek niet meegenomen.

Gemeenten bepalen onder welke voorwaarden openbare laadpalen geplaatst mogen worden. De uitvoering daarvan besteden zij meestal uit aan commerciële exploitanten via overeenkomsten waarin soms een maximumtarief of prijsplafond is vastgelegd. "ANWB constateert dat de uiteenlopende lokale keuzes in deze concessies leiden tot grote prijsverschillen tussen gemeenten", constateert de organisatie.

900 euro extra

Automobilisten betaalden in 2025 gemiddeld 48 cent per kilowattuur (kWh) bij openbare, langzame laadpalen. Achter dat gemiddelde gaan grote verschillen schuil. In Nederweert bedroeg het tarief gemiddeld 33 cent per kWh, terwijl in Oegstgeest bijna 70 cent werd gerekend, meer dan het dubbele.

"Voor een automobilist die jaarlijks 15.000 kilometer rijdt, kan dat betekenen dat hij of zij in sommige gemeenten tot 900 euro per jaar extra kwijt is aan laadkosten, simpelweg afhankelijk van de gemeente waar hij of zij woont", aldus de ANWB. Volgens de organisatie kunnen gemeenten door regionale samenwerking en afstemming van beleid zorgen voor "eerlijke, uniforme en transparante" laadtarieven.

Door ANP

