Ritje door België mogelijk flink duurder: dit gaat het nieuwe tolvignet kosten

Het plan om in België tol te gaan betalen hing al langer in de lucht, maar vrijdag is er meer duidelijkheid gekomen. Belgische kranten De Morgen en De Tijd hebben een voorstel ingezien waaruit blijkt dat een tolvignet vanaf mei 2027 moet worden ingevoerd. Ook de tarieven zijn bekend.

Volgens het voorstel komen er vignetten voor één dag, tien dagen, een maand, twee maanden en een jaar. De prijs hangt af van hoe vervuilend een auto is.

Wat gaat het tolvignet kosten?

Voor auto's die veel CO2 uitstoten geldt een tarief van 11,25 euro per dag, 15 euro voor tien dagen, 23,75 euro voor een maand, 37,50 euro voor twee maanden en 125 euro voor een jaar.

Per dag Tien dagen Maand Twee maanden Jaar Euronorm 0-3 €11,25 €15 €23,75 €37,50 €125 Euronorm 4 en hoger €9 €12 €19 €30 €100 Emissievrij €8,10 €10,80 €17,10 €27 €90

Voor schonere auto's is dat tarief 9 euro (een dag), 12 euro (tien dagen), 19 euro (een maand), 30 euro (twee maanden) en 100 euro (een jaar). Voor wie elektrisch rijdt, variëren de prijzen van 8,10 euro per dag tot 90 euro per jaar.

Wie zonder geldig vignet de weg op gaat, riskeert een boete. Bij de eerste keer is dat 70 euro, bij de tweede keer 140 euro en bij de derde keer 210 euro, aldus de kranten. Met de maatregel hoopt de Belgische overheid jaarlijks zo'n 200 miljoen euro op te halen.

Veel Nederlanders rijden naar België om te besparen op boodschappen, benzine of alcohol, zoals je in onderstaande video ziet:

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Compensatie voor Belgen

Het voorstel zou vrijdag besproken worden door de Vlaamse regering. Die wil dat Belgische autorijders gecompenseerd worden voor het vignet via de verkeersbelasting. Een soortgelijk voorstel dat Duitsland wilde invoeren, werd in 2019 verworpen door het Hof van Justitie van de EU. Dat stelde dat het niet mag dat via compensatie uiteindelijk alleen buitenlandse weggebruikers de tol moeten betalen.

De kranten melden dat als er instemming is van de Vlaamse, Brusselse en Waalse regeringen, het vignetvoorstel in augustus aan de Europese Commissie wordt voorgelegd.