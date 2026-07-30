KLM schrapt later dit jaar vluchten door hoge brandstofkosten

Air France-KLM gaat in de laatste maanden van dit jaar vluchten schrappen door de hoge brandstofkosten. Volgens financieel directeur Steven Zaat staat het aantal nog niet vast en hangt dat onder meer af van de ontwikkeling van de kerosineprijs. Dan wordt vooral gekeken naar vluchten op de korte en middellange afstand.

KLM schrapt in de rustigere maanden oktober, november en december op routes die iedere dag vaker worden gevlogen, maar zegt dat dit vaker gebeurt. De capaciteit blijft hoger dan vorig jaar. De Nederlandse maatschappij schrapte dit voorjaar al een beperkt aantal vluchten om de dure kerosine.

Air France en KLM verwachten samen nu een 1 procent lagere capaciteit van korte en middellangeafstandsvluchten dan vorig jaar. Eerst ging het concern ervan uit dat dit stabiel zou zijn. Deze afname komt volgens Zaat onder meer doordat Transavia eerder dit jaar vluchten van Air France overnam. De capaciteit van Transavia groeit naar verwachting met 8 procent. Voor de hele groep geldt nu een verwachting van een plus van 2 tot 3 procent in plaats van een eerder gemelde 2 tot 4 procent.

Minder boekingen

Het aantal boekingen bij Air France en KLM ligt iets lager dan vorig jaar, maar dat past volgens het concern in de trend dat mensen steeds later boeken. Transavia ligt wel voor op een jaar geleden. Onder meer voor bestemmingen in Spanje blijft de vraag sterk, ondanks natuurbranden in bepaalde regio's.