Ryanair waarschuwt voor hogere kosten door dure kerosine

Ryanair waarschuwt voor hogere kosten dit jaar als de prijzen voor vliegtuigbrandstof op het huidige hoge niveau blijven. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de kerosineprijzen flink gestegen. Daardoor staat de winst van veel grote luchtvaartmaatschappijen dit kwartaal onder druk.

De Ierse budgetmaatschappij heeft zelf 80 procent van haar brandstofbehoefte voor dit jaar afgedekt tegen een prijs van 67 dollar per vat. Volgens Ryanair beschermt die afdekking tegen stijgende olieprijzen de winst dit jaar nog. Ook geeft dit de maatschappij naar eigen zeggen een voordeel ten opzichte van andere grote luchtvaartmaatschappijen.

Meerdere luchtvaartmaatschappijen rekenen een naheffing bij reizigers vanwege de stijgende brandstofkosten:

Brandstofkosten 'paar honderd miljoen' euro hoger

Ondanks die bescherming zijn de brandstofkosten van Ryanair met "een paar honderd miljoen" euro gestegen. Dat zei financieel directeur Neil Sorahan in een toelichting op de jaarcijfers van de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa. Andere grote maatschappijen, zoals IAG, eigenaar van British Airways en Iberia, en het Duitse Lufthansa, zagen de brandstofkosten met respectievelijk 2 miljard euro en 1,7 miljard euro stijgen.

Door de aanhoudende afsluiting van de Straat van Hormuz zijn er in de luchtvaartsector zorgen over de beschikbaarheid van kerosine tijdens het hoogseizoen. Volgens Ryanair is Europa echter goed bevoorraad dankzij leveringen uit de Verenigde Staten, Noorwegen en West-Afrika. Topman Michael O'Leary zei onlangs al dat hij deze zomer geen kerosinetekorten in Europa verwacht.

Ticketprijzen iets gedaald

De ticketprijzen zijn volgens Ryanair de afgelopen weken iets gedaald. Dat komt door economische onzekerheid door hogere olieprijzen, angst voor brandstoftekorten en het risico dat inflatie de uitgaven van consumenten raakt.