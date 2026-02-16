Zonder boete van je vaste energiecontract af? Dit jaar kan het

Veel huishoudens met een vast energiecontract kunnen dit jaar zonder boete van hun contract af. Dat komt door de nieuwe Energiewet, waardoor energieleveranciers hun voorwaarden aanpassen. Dat bevestigt Energie-Nederland na berichtgeving van RTL Z. Of je kosteloos kunt opzeggen, hangt af van je leverancier en het moment waarop die de nieuwe voorwaarden invoert.

Klanten van leveranciers die zijn aangesloten bij Energie-Nederland, krijgen de mogelijkheid om op te zeggen. "Het is aan onze leden hoe ze daarover communiceren", laat de branchevereniging aan RTL Z weten. Vandebron meldt dat klanten tot 28 februari boetevrij kunnen opzeggen. Essent geeft aan dat wie vóór 12 maart niets doet, automatisch akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden.

Leveranciers zijn vrij om zelf te bepalen wanneer zij de nieuwe voorwaarden invoeren. Je kunt pas zonder boete opzeggen als je leverancier je daarover heeft geïnformeerd. Wie zelf eerder opzegt zonder bericht over nieuwe voorwaarden, zal alsnog een opzegvergoeding moeten betalen.

Is overstappen echt goedkoper?

Volgens cijfers van Independer kan overstappen flink schelen. Gasprijzen liggen soms 17 cent per kuub lager dan bij oudere contracten. Stroom daalde van 35 naar 22 cent per kWh. Daarnaast zijn er welkomstkortingen die kunnen oplopen tot ruim 400 euro, schrijft RTL Z.