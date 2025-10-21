Terug

Let op bij telefoontje over energiecontract: 'Misleiding ligt op de loer'

Crime

Vandaag, 13:50

Consumenten moeten oppassen als verkopers van energiecontracten via een telefoongesprek vragen om een volmacht te tekenen. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Zo'n volmacht stelt de verkoper in staat namens de consument een energiecontract af te sluiten. Maar volgens de toezichthouder worden consumenten en ook bedrijven hierdoor vaak de dupe van ongewenste overstappen. Ook riskeren ze hoge vergoedingen als ze een overstap ongedaan willen maken.

Risico op misleiding

"Het afsluiten van een energiecontract is al ingewikkeld genoeg. Het is een belangrijk en complex product, dat zich niet leent voor verkoop via de telefoon. Telefonische verkoop waarbij volmachten worden gebruikt, maakt het risico op misleiding nog groter", stelt ACM-bestuurslid Manon Leijten.

Onderzoek van de ACM wijst uit dat een kwart van de huishoudens afgelopen jaar telefonisch is benaderd voor het afsluiten van een energiecontract. Bijna de helft voelde zich onder druk gezet om op de aanbieding in te gaan.

Door ANP

