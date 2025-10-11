Gas en stroom goedkoper: dit is hoe jij nu kunt besparen

De kou staat voor de deur, maar de energierekening lijkt deze winter mee te vallen. De prijzen voor gas en stroom zijn de afgelopen maanden flink gedaald, en energie-experts zijn voorzichtig optimistisch, meldt NU.nl zaterdagochtend.

"Er was begin dit jaar veel onzekerheid in de wereld en dat zag je terug op de handelsmarkten", vertelt Peter van Ees, energiebankier bij ABN AMRO. "De rust is nu iets teruggekeerd." Volgens hem is dit een goed moment om energieprijzen te vergelijken of een contract vast te zetten. "Leveranciers bieden honderden euro's voor een nieuw contract. Dat kan soms voordelig zijn."

Overstappen

Ook de overstapmarkt draait weer op volle toeren. Energievergelijkers zoals Gaslicht.com en Pricewise zien dat meer mensen van leverancier wisselen. Toch hoeft overstappen niet altijd de enige optie te zijn. Van Ees geeft een simpele bespaartip aan de landelijke nieuwssite: "Bel een keer met je leverancier voor een betere prijs."

Toch blijft de markt fragiel, waarschuwt energie-expert Martien Visser. "Begin deze week sprong de internationale gasprijs plots weer omhoog. Dat laat zien hoe kwetsbaar de markt nog is."

Niet zonder risico

Volgens Visser is een vast contract niet zonder risico. "Je neemt als het ware een gok dat we een strenge winter krijgen en de energieprijzen omhoogschieten. Als het een zachte winter wordt, betaal je met een vast contract waarschijnlijk te veel."

Ondanks die onzekerheid ziet hij de komende maanden positief tegemoet. "De kans is groter dat de prijzen beter worden dan slechter", zegt Visser.

Voor huishoudens met een variabel contract is er voorlopig weinig reden tot haast. Van Ees: "Het geeft voldoende stabiliteit en ook een beetje flexibiliteit." Zijn belangrijkste advies? Blijf bewust met energie omgaan. "We beginnen langzaam allemaal energie-experts te worden. "