Kringloopwinkel springt in op hype: mysteryboxen voor 1 euro

De kringloopwinkel is enorm in trek. Steeds meer mensen brengen hun oude spullen erheen in de hoop anderen blij te maken. De drukte is echter te veel voor een kringloopwinkel in Maarssen, ze kunnen niet alle spullen meer verwerken. Daarom sprongen ze in op een hedendaagse hype: de mysterybox. Voor 1 euro kunnen klanten daar nu een mysterybox met kringloopspullen kopen. Zo heeft het personeel de tijd en ruimte om de echt waardevolle spullen te sorteren en prijzen.

Bedenker van de actie, Bianca van Arnhem, vertelt aan Hart van Nederland dat de actie nu een week loopt. "Van de 400 dozen waarmee we begonnen, zijn er nu nog 250 over. Maar we kregen deze week een telefoontje dat iemand 1000 dozen wilde kopen. Dat zegt wel iets over de populariteit."

Volgens Bianca moest er wel een oplossing komen, want het bedrijf met 75 personeelsleden had simpelweg niet goed tijd en manschappen om alle spullen die binnenkwamen te sorteren en er een prijskaartje aan te hangen. "Kleding en boeken worden in aparte dozen gedaan, maar alle andere spullen eindigen in de dozen en kunnen mensen dus voor 1 euro kopen."

Onnodige rommel

Maar de drukte was niet de enige reden voor de actie, ook bewustwording. "Het is natuurlijk een leuke actie, maar ik hoop dat mensen ook door al die dozen inzien hoeveel onnodige rommel we allemaal kopen."