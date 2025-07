Kringloopmedewerker verliest baan na meenemen opgezette krokodil

Een medewerker van een kringloopwinkel in Maastricht is volgens de rechter terecht op staande voet ontslagen nadat hij een opgezette krokodil had meegenomen zonder te betalen. De man ontkent de diefstal en beweert dat zijn werkgever van hem af wilde omdat hij kritische vragen stelde over zijn salaris. De rechter ging daar niet in mee.

Dat blijkt uit een recent openbaar geworden uitspraak van de rechtbank Limburg. De medewerker werkte sinds half november 2022 bij de kringloopwinkel van zorginstelling Agapè, waar ook mensen met een taakstraf of psychiatrische problematiek dagbesteding krijgen. Hij verdiende bijna 2800 (bruto) euro per maand.

In april van dit jaar kreeg de directie van Agapè signalen dat de man een opgezette krokodil had meegenomen. Uit camerabeelden bleek dat hij het dier in zijn eigen auto legde. De man beweerde later 50 euro betaald te hebben, maar daar is volgens de rechter niets van terug te vinden in de administratie of uit gegevens van de kassaregistratie.

Verschillende verhalen

Tijdens de rechtszaak veranderde de man meerdere keren zijn verhaal. Eerst zou hij aan de ene collega betaald hebben, toen weer aan een andere, en later zei hij dat hij het dier had meegenomen voor het RIVM omdat het om een beschermde soort zou gaan.

"Deze wisselende verklaringen maken dat de betwisting van de begeleider dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan verduistering niet geloofwaardig is", aldus de rechter. De kantonrechter noemt het meenemen van de krokodil zonder betaling ‘zonder meer een dringende reden voor ontslag’.

Geen recht op vertrekpremie of WW-uitkering

Doordat de rechter het ontslag op staande voet goedkeurt, verliest de medewerker niet alleen zijn baan, maar ook het recht op een vertrekpremie en een WW-uitkering. Wel moet Agapè nog achterstallige toeslagen en ruim 195 uur aan compensatie uitbetalen.