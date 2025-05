Bijzondere vondst in kringloop: eerste druk Anne Frank-boek onder de hamer

Ze staan er in Rotterdam nóg van met de ogen te knipperen: een unieke vondst in een kringloopwinkel duikt nu op bij een veilinghuis. Het gaat om een superzeldzame eerste druk van het dagboek van Anne Frank, Het Achterhuis. Plotseling kwam een aanbieder – die anoniem wil blijven – ermee aanzetten. Of er misschien nog iets aan te verdienen viel. Nou, die kans liet veilinghuis Vendu niet liggen.

Natuurlijk, bij een veilinghuis zie je wel vaker bijzondere stukken voorbijkomen. Maar zo’n uniek stukje Nederlandse geschiedenis, zoiets persoonlijks, dat is toch wel uitzonderlijk. Taxateur Nicholas le Clercq heeft de eer het dagboek van Anne Frank te mogen bestuderen. “We waren aangenaam verrast,” zegt hij enthousiast.

Heel zeldzaam?

Net als de anonieme verkoper, die het boek aanbood. “Hij had het gekocht omdat hij het nog nooit gelezen had. Toen hij het opensloeg, zag hij in het colofon 1947 staan. Hij was dus aangenaam verrast.” Om erachter te komen of het een echt exemplaar was, schakelde hij het Rotterdamse veilinghuis in. En hij liet het boek verder dicht, om het puntgaaf te houden. Een verstandige beslissing, stelt Le Clercq.

“Ik weet niet of hij Het Achterhuis alsnog gelezen heeft. In ieder geval niet deze versie,” zegt de taxateur lachend. Wat als de anonieme verkoper dat alsnog wil doen? “Mijn advies zou nu zijn om naar de bibliotheek te gaan. Want deze versie is heel zeldzaam en ook nog eens in heel goede conditie.”

Bieden op het boek is op 21 mei mogelijk vanaf 7.000 euro. Maar de verwachting is dat er veel meer geld voor wordt neergeteld – mogelijk een kleine 20.000 euro.