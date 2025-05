Ouderen kunnen moeilijk ontspullen, dit initiatief helpt ze op weg

Dingen kopen kan iedereen, maar de kunst is om af en toe ook eens iets weg te gooien. Oude cd's, kinderspeelgoed van uitgevlogen kinderen of kleding die al jaren niet meer is gedragen: iedereen heeft wel wat in huis liggen dat eigenlijk weg kan. Vooral oudere Nederlanders vinden het lastig om te ontspullen, wat tot problemen kan leiden als ze kleiner moeten gaan wonen of komen te overlijden.

Om deze groep te helpen, zijn Iris Eggink en Jan Bosma vorig jaar gestart met De Ontspulknul. Hun missie: verzamelpunten opzetten in elke Nederlandse wijk, zodat mensen hun overbodige spullen makkelijk kunnen inleveren. Ook aan minder mobiele mensen is gedacht: bij hen worden de spullen thuis opgehaald.

"Iris en ik zaten samen in een nationale denktank en dachten na over maatschappelijke thema's. Eén daarvan was 'betekenisvol ouder worden'. Ouderen hebben vaak veel spullen, en dat wordt op een gegeven moment een probleem. Mensen willen kleiner wonen of overlijden, en dan zit de familie met al die spullen. Wij staan een paar uur op een locatie, waar mensen dan naartoe kunnen komen", vertelt Jan aan Hart van Nederland.

Ontspuldagen

In Amsterdam is De Ontspulknul inmiddels niet meer weg te denken, maar hun ambities reiken verder. "In januari 2024 hebben we de eerste ontspuldag georganiseerd. We hoopten op zo'n 20 tot 30 mensen, maar er kwamen er 100. Inmiddels hebben we er 25 gehouden, en elke keer komen er tussen de 100 en 150 mensen op af. We zijn begonnen in Amsterdam, maar willen uiteindelijk in elke Nederlandse wijk een ontspuldag houden. We zijn inmiddels al in Delft, Leiden, Rotterdam en Zwolle geweest. Alkmaar en Apeldoorn staan nog op de planning."

De ingeleverde en opgehaalde spullen krijgen een tweede leven bij kringloopwinkels en repaircafés.