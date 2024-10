Recordjaar voor kringloopwinkels: massaal spullen ingezameld voor hergebruik

De kringloopwinkels in Nederland hebben afgelopen jaar een ongekende hoeveelheid spullen ingezameld, zo blijkt uit cijfers van de Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN). In totaal werd per vestiging gemiddeld bijna 785.000 kilo aan goederen opgehaald, met name meubels en elektrische apparaten gingen voor een tweede ronde. De kringloopsector speelt een steeds grotere rol in het hergebruik van materialen.

Tijdens de coronajaren begonnen veel mensen met opruimen, waardoor sommige filialen in korte tijd veel spullen binnenkregen. In de bovenstaande video zie je wat er destijds zoal werd ingeleverd.

Volgens BKN-directeur Rachel Heijne vindt een steeds grotere groep mensen de weg naar de kringloopwinkels, zowel om spullen te brengen als om ze te kopen. “We zien een duidelijke maatschappelijke trend terug in de cijfers,” vertelt Heijne. Het aantal medewerkers in de kringloopwinkels steeg bovendien met 3,7 procent, waarbij vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gingen.

Beeld: BKN

Van alle ingezamelde spullen bleek 56 procent geschikt voor hergebruik, een stijging ten opzichte van het jaar ervoor, toen dit percentage op 48 procent lag. Ruim een kwart (28 procent) wordt gerecycled en 14 procent wordt bij het restafval gezet. De overige twee procent wordt geëxporteerd.

Steeds meer kringloopwinkels zetten in op het opknappen en repareren van goederen in eigen werkplaatsen. Het aantal winkels met zo’n werkplaats is in één jaar tijd verdrievoudigd, van 22 in 2022 naar 71 in 2023. Elektronica, fietsen, meubels en textiel zijn veel voorkomende voorwerpen die een tweede leven krijgen in deze werkplaatsen.

Wat wordt er het meest gekocht in een kringloopwinkel? Over heel 2023 wisten de kringloopwinkels 15,7 miljoen mensen te trekken en werd er een omzet gedraaid van ruim 188 miljoen euro. De gemiddelde klantbesteding lag in 2023 op 12,01 euro. Wat halen wij het meest bij de kringloop? Textiel - 27 procent

Kleingoed - 24 procent

Meubilair - 13 procent

Boeken en platen - 9 procent

Elektronica - 9 procent

Speelgoed - 4 procent

Fietsen - 2 procent

Materiaalstromen - 2 procent

Overig - 10 procent

Oproep tot btw-verlaging

De kringloopbranche wil verder groeien en roept op tot een btw-verlaging voor organisaties die als goed doel staan geregistreerd of aan de eisen van het kringloopkeurmerk voldoen. Hiermee hoopt de sector een nog grotere bijdrage te leveren aan de circulaire economie en het milieu.