Na kleding en meubels ook kringloop voor bouwmaterialen een hit: 'Scheelt weer geld'

In Lelystad is begin deze maand een nieuwe kringloopwinkel geopend, speciaal voor tweedehands bouwmaterialen. Hier kun je onder andere deuren, schroeven en gereedschap inleveren of kopen. Volgens cijfers van Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN), die dinsdag naar buiten zijn gebracht, sluit dit initiatief aan bij een groeiende trend richting hergebruik en duurzaamheid.

Uit cijfers blijkt dat kringloopwinkels vorig jaar per vestiging gemiddeld bijna 785.000 kilo aan spullen ontvingen, waarvan iets meer dan de helft geschikt bleek voor hergebruik. Het hergebruikpercentage van 56 procent ligt hoger dan het jaar ervoor. Dit wijst erop dat steeds meer mensen de focus leggen op het duurzaam hergebruiken van diverse materialen. Naast de gebruikelijke kringloopartikelen, zoals meubels en kleding, neemt ook de vraag naar bouwmaterialen voor een tweede leven toe.

Steeksleutel 14

Klanten weten de kringloop voor bouwmaterialen al goed te vinden. "Het scheelt toch weer geld, het is duur genoeg," zegt een vrouwelijke klant. Een andere bezoeker komt met een specifieke reden langs: hij zoekt een steeksleutel maat 14. "Die is heel lastig te krijgen," vertelt hij.

Bekijk de video van de kringloopwinkel voor bouwmaterialen bovenaan dit artikel.

2:22 Kringloopwinkels maken zich zorgen om registratieplicht: 'Onhaalbaar'

Gebruikte bouwmaterialen

De bouwkringloop in Lelystad speelt in op deze groeiende behoefte door gebruikte bouwmaterialen, zoals isolatie en houten balken, aan te bieden tegen lage prijzen. Dit biedt niet alleen milieuvoordelen, maar zorgt ook voor werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Volgens medewerker Saskia de Koning biedt deze kringloop de mogelijkheid om werkervaring op te doen en tegelijkertijd bij te dragen aan de circulaire economie.

Trend

Bouwkringlopen zoals deze worden steeds gebruikelijker in Nederland. Steden als Amersfoort en Vianen hebben vergelijkbare initiatieven, en in Groningen staan plannen op stapel. Branchevereniging Kringloop Nederland verwacht dat deze trend zich verder zal voortzetten, mede door de groeiende vraag naar duurzame bouwmaterialen.

De branchevereniging pleit ervoor dat kringloopwinkels die geregistreerd staan als goed doel of aan hun keurmerk voldoen, extra steun krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van een btw-verlaging. Dit zou de sector kunnen helpen om nog meer impact te maken, zowel sociaal als milieuvriendelijk.