Lugubere kringloopvondst: medewerker vindt menselijke schedel in doos serviesgoed

De schrik zat er afgelopen week goed in bij De Boem Kringloop in Amstelveen. Bij het openmaken van een ingebrachte doos met servies, deed een medewerker een gruwelijke ontdekking: er lag een menselijke schedel tussen de borden en kopjes.

De politie werd ingeschakeld en een agent kwam langs om de vondst te inspecteren. “Hij kwam gisteren terug en zei dat er niks aan de hand is en het waarschijnlijk een schedel is die bedoeld is voor wetenschappelijk onderzoek. Je ziet ook van die haakjes en veertjes zitten,” legt locatiemanager Frank uit.

De eigenaar is volgens Frank niet meer te achterhalen. Daarom willen ze de schedel verkopen. Frank: “We hebben zelf een beetje zitten zoeken, ze gaan soms voor wel 1000 of 1500 euro over de toonbank.” Omdat het voor sommige klanten te eng kan zijn om zo’n item in de winkel te zien, is besloten om de schedel niet uit te stallen.

De opbrengst komt de kringloopwinkel goed van pas: “We kunnen het wel gebruiken gezien we veel mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben hier”, aldus de Frank.