Prehistorische vondst: eeuwenoude boomstamkano gevonden bij school Esch

Een unieke vondst bij een basisschool in het Brabantse Esch: archeologen hebben daar een boomstamkano uit de prehistorie gevonden. De kano werd donderdag opgegraven en gaat naar het Oertijdmuseum in Boxtel. Maar hoe kan een houten voorwerp nou nog zo goed bewaard zijn gebleven? Hout rot toch weg?

In bovenstaande video zie je hoe archeologen beginnen met opgraven.

De kano lag twee meter onder de grond bij de Essche stroom. Daar moet woningbouw plaatsvinden, maar omdat hier eerder vondsten zijn gedaan uit de Romeinse tijd, werden voor de zekerheid proefsleuven gegraven. Toen kwam in juni de vondst naar voren.

Bijzondere vondst

Het is een "hele bijzondere vondst", weet curator van het Oertijdmuseum Maarten de Rijke. "Hout rot weg, dus je hebt hele bijzondere omstandigheden nodig om zo'n kano goed te houden. Maar er zat veengrond op en dat heeft ervoor gezorgd dat de boomstamkano goed bewaard is gebleven", legt hij uit aan Hart van Nederland.

Hoe oud de boomstamkano exact is, moet nog worden onderzocht. "Misschien wel tienduizend jaar", aldus De Rijke. Hoe de kano nou precies op die plek is gekomen, is ook nog een raadsel. "Is de kano afgedreven of ligt die op de originele ligplaats? Misschien lag er wel een haventje of een nederzetting."

Dat het een unieke vondst is, is in ieder geval zeker. Archeoloog Mette, die betrokken is bij de opgraving, kan dat beamen: "Het komt bijna nooit voor. Zeker als die echt oud blijkt te zijn. Er zijn er maar heel weinig van."