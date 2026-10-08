'Restaurants en cafés worden in 2027 opnieuw flink duurder'

Een hapje eten buiten de deur wordt volgend jaar opnieuw duurder. Wie naar een restaurant, café of broodjeszaak gaat, moet in 2027 rekening houden met een prijsstijging van 4,5 procent. Dat verwacht het FoodService Instituut Nederland (FSIN). Ook boodschappen bij supermarkten en speciaalzaken worden duurder.

De hogere prijzen zorgen ervoor dat consumenten kritischer worden op hun uitgaven, stelt FSIN-directeur Patrick Bramer. Dat is nu al te merken in de horeca. Restaurants en cafés zien hun omzet dit jaar wel stijgen, maar dat komt volledig door de hogere prijzen. Het aantal horecabezoeken neemt juist af.

Prijsstijgingen bij supermarkten en speciaalzaken

Als de prijsstijgingen bij supermarkten en speciaalzaken worden meegerekend, komt de gemiddelde stijging uit op 3,5 procent.