OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Restaurants en cafés worden in 2027 opnieuw flink duurder'

'Restaurants en cafés worden in 2027 opnieuw flink duurder'

Geld

Vandaag, 14:38

Link gekopieerd

Een hapje eten buiten de deur wordt volgend jaar opnieuw duurder. Wie naar een restaurant, café of broodjeszaak gaat, moet in 2027 rekening houden met een prijsstijging van 4,5 procent. Dat verwacht het FoodService Instituut Nederland (FSIN). Ook boodschappen bij supermarkten en speciaalzaken worden duurder.

De hogere prijzen zorgen ervoor dat consumenten kritischer worden op hun uitgaven, stelt FSIN-directeur Patrick Bramer. Dat is nu al te merken in de horeca. Restaurants en cafés zien hun omzet dit jaar wel stijgen, maar dat komt volledig door de hogere prijzen. Het aantal horecabezoeken neemt juist af.

Prijsstijgingen bij supermarkten en speciaalzaken

Als de prijsstijgingen bij supermarkten en speciaalzaken worden meegerekend, komt de gemiddelde stijging uit op 3,5 procent.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Wie een echte kerstboom wil, betaalt dit jaar flink meer
Geld
Wie een echte kerstboom wil, betaalt dit jaar flink meer
CBS: dagelijks leven 3,4 procent duurder dan een jaar geleden
Geld
CBS: dagelijks leven 3,4 procent duurder dan een jaar geleden
Meer huizen te koop, hogere rente: waarom dalen huizenprijzen niet?
Geld
Meer huizen te koop, hogere rente: waarom dalen huizenprijzen niet?
Stroom duurder met dynamisch contract: vooral 's avonds opletten
Geld
Stroom duurder met dynamisch contract: vooral 's avonds opletten
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.