Stroom duurder met dynamisch contract: vooral 's avonds opletten

Wie een dynamisch energiecontract heeft, betaalt deze maand fors meer voor stroom. Volgens NU.nl liggen de gemiddelde stroomprijzen bij zo'n contract ruim twee keer zo hoog als een jaar geleden. Vooral op momenten dat de zon niet schijnt, kan de prijs flink oplopen.

Bij een dynamisch contract staat de stroomprijs niet voor langere tijd vast. De prijs verandert gedurende de dag en kan zelfs per kwartier verschillen. Daardoor maakt het uit op welk moment je bijvoorbeeld de wasmachine aanzet of de elektrische auto oplaadt.

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Vooral 's avonds duurder

Op zonnige momenten wordt veel elektriciteit opgewekt met zonnepanelen. Als de zon verdwijnt, moeten onder meer gascentrales bijspringen om voldoende stroom te produceren. Dat gas is momenteel duur. De gaskraan in Groningen is dicht en de wintervoorraden blijven achter. Dat werkt door in de prijs van elektriciteit.

Voor huishoudens met een dynamisch contract kan het daarom lonen om goed te kijken naar het moment waarop ze veel stroom gebruiken. Zo kan het voordeliger zijn om de elektrische auto overdag op te laden of dan een was te draaien, als de stroomprijs lager ligt. Vooral 's avonds kunnen stroomslurpende apparaten momenteel meer geld kosten.