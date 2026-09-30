Meer huizen te koop, hogere rente: waarom dalen huizenprijzen niet?

Er staan steeds meer huizen te koop en ook de hypotheekrente loopt flink op. Goed nieuws voor wie hoopt op dalende huizenprijzen? Voorlopig niet, verwacht ING. De Nederlandse koopmarkt is volgens de bank nog altijd te krap om de prijzen daadwerkelijk te laten dalen.

Wel stijgen de huizenprijzen veel minder hard. ING verwacht voor dit jaar een stijging van 2,5 procent en volgend jaar van slechts 1 procent. De bank heeft daarmee de eerdere verwachtingen iets naar beneden bijgesteld.

Het kabinet heeft 50 actiepunten opgesteld om sneller te bouwen. In Hilversum wordt bijvoorbeeld een prefab wijk gebouwd. Op bovenstaande beelden zie je de reactie van de nieuwe bewoner.

Twee keer zoveel huizen te koop

Opvallend is vooral dat het woningaanbod flink groeit. Bij NVM-makelaars staan momenteel zo'n 37.000 woningen te koop. 5 jaar geleden waren dat er nog ongeveer 18.000.

Er komen op dit moment zelfs meer woningen op de markt dan er worden verkocht. In en rond de grote steden komt dat vooral doordat beleggers hun huurwoningen verkopen. Vorig jaar werden naar schatting zo'n 40.000 huurwoningen verkocht. In de vier grote steden was één op de drie verkochte bestaande woningen afkomstig uit de verhuur.

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Buiten de steden groeit het aanbod onder meer doordat ouderen vaker hun woning verkopen. Ook komen meer vakantiewoningen op de markt.

Hypotheek flink duurder

Tegelijkertijd maakt de hogere hypotheekrente het kopen van een huis duurder. De gemiddelde aangeboden rente voor een annuïteitenhypotheek met Nationale Hypotheek Garantie en 10 jaar rentevast staat volgens ING op 4,4 procent. Een jaar geleden was dat nog 3,6 procent.

Daardoor liggen de maandlasten voor kopers ongeveer 6 procent hoger. Ook kunnen huizenkopers door de hogere rente minder geld lenen.

Toch is dat volgens ING nog niet genoeg om de huizenprijzen te laten dalen. Daarvoor blijft de vraag naar koopwoningen te groot ten opzichte van het beschikbare aanbod.