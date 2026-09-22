Nieuw dorp met 8000 woningen stap dichterbij na intrekken bezwaar minister

De komst van een compleet nieuw dorp met 8000 woningen in de Zuidplaspolder is een stap dichterbij. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat verzet zich niet langer tegen de plannen voor Cortelande, tussen Rotterdam en Gouda. Rijkswaterstaat trekt het beroep bij de Raad van State in na nieuwe afspraken over en financiering en de bereikbaarheid.

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Het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Zuidplas en Gouda steken samen zo'n 200 miljoen euro in maatregelen rond het nieuwe dorp. Zo worden aansluitingen van provinciale wegen op de A12 en A20 aangepakt en komt er een fietsbrug over de Gouwe tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda. Het Rijk betaalt met ruim 130 miljoen euro het grootste deel.

Over Cortelande wordt al bijna twintig jaar gesproken. "Met deze afspraken zetten we een belangrijke stap vooruit", zegt wethouder Jan Willem Schuurman van Zuidplas. De gemeente bestaat nu uit vier kernen en hoopt in 2028 te beginnen met de bouw van het vijfde dorp.

De woningmarkt is krap en de huizenprijzen blijven maar stijgen. Daardoor kiezen steeds meer mensen voor alternatieve woonvormen. In de video hierboven vertelt Renske Zandjans uit Nijmegen waarom zij ervoor heeft gekozen om samen met vrienden onder één dak te wonen.

Nog niet alle bezwaren van tafel

Rijkswaterstaat stapte twee jaar geleden naar de Raad van State uit zorgen over de gevolgen voor het verkeer. Ook het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard maakte zich zorgen, onder meer over piekbuien en mogelijke overstromingen. Na nieuwe afspraken trok het hoogheemraadschap begin juli zijn zaak al in.

Daarmee zijn nog niet alle bezwaren tegen het bestemmingsplan uit 2024 verdwenen. Enkele bedrijven en particulieren zetten hun beroep bij de Raad van State door. Die zaken worden eind november behandeld.

Wanneer het werk aan de wegen rond de Zuidplaspolder uiteindelijk kan gaan beginnen, is nog niet bekend.