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Wie een echte kerstboom wil, betaalt dit jaar flink meer

Geld

Vandaag, 09:06

Wie dit jaar een echte kerstboom wil kopen, moet waarschijnlijk dieper in de buidel tasten. Dat schrijft De Telegraaf. Door een tegenvallende oogst in Denemarken en stijgende transportkosten worden kerstbomen dit jaar 10 tot 20 procent duurder, verwacht Tuinbranche Nederland.

Vooral de populaire nordmann, de meest verkochte kerstboom in Nederland, stijgt in prijs. Een exemplaar van 2 tot 2,5 meter hoog kost naar verwachting ongeveer 70 euro. Dat is zo'n 10 euro meer dan vorig jaar, schrijft de krant.

Waarom worden kerstbomen duurder?

Volgens Tuinbranche Nederland ligt de oorzaak bij de Deense kwekers. "Veel Deense kerstboomkwekers hebben tussen 2016 en 2017 fors minder bomen geplant, of zijn gestopt", zegt Frank van der Heide van Tuinbranche Nederland tegen de krant. "Door de lage prijzen destijds was het voor hen niet rendabel nieuwe bomen aan te planten en te investeren in de teelt."

Nederland is voor een groot deel afhankelijk van de import van kerstbomen uit Denemarken. Ongeveer driekwart van de Nederlandse huishoudens kiest voor een Deense nordmann. Het kleinere aanbod zorgt daardoor direct voor hogere prijzen.

Ook de gestegen transportkosten spelen een belangrijke rol. "Vorig jaar kostte het 1300 euro om een vrachtwagen van Denemarken hierheen te laten komen; dat is nu al 1800 euro. De dieselprijzen zijn hoger, de tol is op veel plekken verhoogd en de chauffeurslonen ook", zegt kerstboomhandelaar Frank Bos.

Door Redactie Hart van Nederland

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