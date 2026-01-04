Volg Hart van Nederland
Kerstboom de deur uit: naar de stort of terug in de grond?

Vandaag, 22:03

Dit weekend trekken veel Nederlanders de kerstboom de deur uit. Maar in plaats van op de stoep of in de hakselaar, krijgt een groeiende groep bomen een tweede kans. Op steeds meer plekken in het land kunnen kerstbomen met kluit worden ‘ingecheckt’ om te recyclelen. Gezellig, groen én volgend jaar gewoon weer terug in de huiskamer.

Initiatieven als BeterBoompje en lokale kerstbomenhotels spelen steeds meer in op de grotere behoefte aan de kerstboom terug planten. Zij bieden mensen de mogelijkheid hun boom te laten overwinteren, zodat die volgende kerst opnieuw kan worden gebruikt. Zo ook in Utrecht, waar voor het eerst mensen hun kerstboom terug kunnen brengen, zo is te zien in de video boven dit artikel.

Wachten tot Drie Koningen

Uit het Hart van Nederland-panel blijkt dat eenendertig procent de kerstboom in de afgelopen dagen of week al heeft afgetuigd. Drieëndertig procent doet dat dit weekend, terwijl veertien procent de boom uiterlijk met Drie Koningen op 6 januari weghaalt. Nog eens veertien procent wacht zelfs tot ná Drie Koningen, en acht procent weet nog niet precies wanneer de boom eruit gaat.

Van de mensen met een echte boom kiest dertig procent voor een exemplaar met kluit en zeventig procent zonder. Toch gaat slechts zeventien procent van die bomen na kerst daadwerkelijk terug de grond in; de rest belandt bijvoorbeeld bij het grofvuil of in de versnipperaar.

Door Redactie Hart van Nederland

