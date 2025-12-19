Kerstboomtrend van 2025: strikken in plaats van ballen in de boom

Kijk niet verbaasd op als je dit jaar een kerstboom ziet met strikken in plaats van kerstballen, of zelfs een ornament in de vorm van een croissant en stroopwafel. "Alles kan tegenwoordig!", aldus de kerstexpert bij Intratuin. Er zijn steeds meer verschillende ornamenten, thema’s en strikken te zien in kerstbomen. Daarnaast wordt er ook steeds bewuster nagedacht over welke soort boom in huis wordt gehaald.

De expert vertelt dat er binnen Intratuin veel verschillende thema’s en trends spelen rondom de kerstboom.

Strikken en croissants in de boom

" Er zijn inmiddels meer dan vijf verschillende thema’s, zoals Frosted Galaxy en Cookie Cream. Daarnaast valt het op dat steeds meer mensen kiezen voor strikken in de boom in plaats van de klassieke kerstballen. Ook ornamenten zijn helemaal in dit jaar. Ik heb zelfs een croissant en stroopwafel in een kerstboom zien hangen", vertelt ze tegen Hart van Nederland.

Bewuste keuze voor de boom

Over specifieke trends in kerstbomen zelf kan ze minder zeggen, maar ze merkt wel dat klanten steeds vaker vragen of er ook kunstbomen op voorraad zijn. Dat wijst volgens haar op een steeds bewustere keuze bij klanten. De afgelopen jaren stappen consumenten steeds vaker over op een kunstkerstboom. En zijn er allerlei verschillende soorten te vinden in het tuincentrum.