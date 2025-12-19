Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Kerstboomtrend van 2025: strikken in plaats van ballen in de boom

Kerstboomtrend van 2025: strikken in plaats van ballen in de boom

Evenementen

Gisteren, 11:14 - Update: Vandaag, 23:20

Link gekopieerd

Kijk niet verbaasd op als je dit jaar een kerstboom ziet met strikken in plaats van kerstballen, of zelfs een ornament in de vorm van een croissant en stroopwafel. "Alles kan tegenwoordig!", aldus de kerstexpert bij Intratuin. Er zijn steeds meer verschillende ornamenten, thema’s en strikken te zien in kerstbomen. Daarnaast wordt er ook steeds bewuster nagedacht over welke soort boom in huis wordt gehaald.

De expert vertelt dat er binnen Intratuin veel verschillende thema’s en trends spelen rondom de kerstboom.

Strikken en croissants in de boom

"Er zijn inmiddels meer dan vijf verschillende thema’s, zoals Frosted Galaxy en Cookie Cream. Daarnaast valt het op dat steeds meer mensen kiezen voor strikken in de boom in plaats van de klassieke kerstballen. Ook ornamenten zijn helemaal in dit jaar. Ik heb zelfs een croissant en stroopwafel in een kerstboom zien hangen", vertelt ze tegen Hart van Nederland.

Een kerstboom die praat: zo bezorgde Prinsenbeek kinderen een glimlach in coronatijd. In onderstaande video zie je hoe deze bijzondere boom tot leven kwam:

Pratende kerstboom betovert kinderen in Prinsenbeek: 'We hebben Breda overtroffen'
1:49

Pratende kerstboom betovert kinderen in Prinsenbeek: 'We hebben Breda overtroffen'

Bewuste keuze voor de boom

Over specifieke trends in kerstbomen zelf kan ze minder zeggen, maar ze merkt wel dat klanten steeds vaker vragen of er ook kunstbomen op voorraad zijn. Dat wijst volgens haar op een steeds bewustere keuze bij klanten. De afgelopen jaren stappen consumenten steeds vaker over op een kunstkerstboom. En zijn er allerlei verschillende soorten te vinden in het tuincentrum.

Lees ook

Traditionele ballen of gekke ornamenten? Dit zijn de kerstboomtrends van 2023
Traditionele ballen of gekke ornamenten? Dit zijn de kerstboomtrends van 2023
Nederlandse kerstbomenkwekers verwachten stijging in vraag naar echte bomen
Nederlandse kerstbomenkwekers verwachten stijging in vraag naar echte bomen
Kerstboomverkoop schiet na Sinterklaas meteen uit de startblokken
Kerstboomverkoop schiet na Sinterklaas meteen uit de startblokken

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.