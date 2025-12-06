Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Kerstboomverkoop schiet na Sinterklaas meteen uit de startblokken

Ontspanning

Vandaag, 12:04 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Nu Sinterklaas het land weer heeft verlaten, is de kerstkoorts meteen losgebarsten. Zaterdag hielden kerstboomverkopers rekening met topdrukte. De zaterdag na Sinterklaas staat al jaren bekend als de drukste verkoopdag. Omdat deze dit jaar direct na 5 december viel, verwachtten verkopers dat nóg meer mensen hun boom zouden komen halen.

Secretaris Jaap Bolhuis van de Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers (VNK) ziet dat de vraag vanaf de ochtend stevig aantrekt. Net als vorig jaar rekent hij op zo’n vijf procent groei in de verkoop. De voorbestellingen vanuit de handel waren volgens hem al goed. De prijzen liggen iets hoger dan vorig jaar, met zo’n drie tot vier procent erbij. Bolhuis noemt dat "een inflatiecorrectie".

Gunstig jaar voor de bomen

Volgens de VNK was het ook een gunstig jaar voor de groei van kerstbomen. Na een droge start van het voorjaar viel de regen telkens precies op het juiste moment. Daardoor zijn de bomen dit jaar voller en zijn de naalden langer, zegt Bolhuis. Ongeveer de helft van de verkochte bomen komt uit Nederland, vooral de varianten met kluit. Veel Nordmannen komen, zoals gebruikelijk, uit Denemarken en Duitsland.

Bij de trends vallen vooral strikken als boomtopper en Infinity Lights op, verlichting met een spiegeleffect. GAMMA en Karwei zien daarnaast dat gebruiksvoorwerpen als ornamenten, zoals een hamburger of mobiele telefoon, populair blijven.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.