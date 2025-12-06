Kerstboomverkoop schiet na Sinterklaas meteen uit de startblokken

Nu Sinterklaas het land weer heeft verlaten, is de kerstkoorts meteen losgebarsten. Zaterdag hielden kerstboomverkopers rekening met topdrukte. De zaterdag na Sinterklaas staat al jaren bekend als de drukste verkoopdag. Omdat deze dit jaar direct na 5 december viel, verwachtten verkopers dat nóg meer mensen hun boom zouden komen halen.

Secretaris Jaap Bolhuis van de Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers (VNK) ziet dat de vraag vanaf de ochtend stevig aantrekt. Net als vorig jaar rekent hij op zo’n vijf procent groei in de verkoop. De voorbestellingen vanuit de handel waren volgens hem al goed. De prijzen liggen iets hoger dan vorig jaar, met zo’n drie tot vier procent erbij. Bolhuis noemt dat "een inflatiecorrectie".

Gunstig jaar voor de bomen

Volgens de VNK was het ook een gunstig jaar voor de groei van kerstbomen. Na een droge start van het voorjaar viel de regen telkens precies op het juiste moment. Daardoor zijn de bomen dit jaar voller en zijn de naalden langer, zegt Bolhuis. Ongeveer de helft van de verkochte bomen komt uit Nederland, vooral de varianten met kluit. Veel Nordmannen komen, zoals gebruikelijk, uit Denemarken en Duitsland.

Bij de trends vallen vooral strikken als boomtopper en Infinity Lights op, verlichting met een spiegeleffect. GAMMA en Karwei zien daarnaast dat gebruiksvoorwerpen als ornamenten, zoals een hamburger of mobiele telefoon, populair blijven.