Glühwein en bratwursten in trek: kerstmarkten geliefd onder Nederlanders

De kerstvakantie is begonnen en dat betekent: vrij zijn, eropuit en voor veel mensen ook een bezoek aan de kerstmarkt. Lekker rondstruinen langs kraampjes, iets uitzoeken voor de kerstboom of gewoon genieten van de sfeer met lichtjes en glühwein.

Uit het Hart van Nederland-panelonderzoek blijkt dat kerstmarkten nog altijd populair zijn. Bijna 70 procent van de ondervraagden zegt kerstmarkten leuk te vinden. En 27 procent bezoekt deze kerstperiode een kerstmarkt of heeft dat al gedaan.

De meeste bezoekers blijven in Nederland: 21 procent gaat naar een kerstmarkt in eigen land. Daarnaast steekt 12 procent de grens over, bijvoorbeeld naar Duitsland. Voor de grote meerderheid, 73 procent, wint thuisblijven het dit jaar van een kerstmarkt.