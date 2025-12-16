Duitse kerstmarkten blijven populair ondanks terreurdreiging: 'Nederlanders zijn niet bang'

Touringcarbedrijven reizen in deze tijd van het jaar massaal naar Duitse kerstmarkten, zoals die in Oldenburg en Bremen. Ook deze kerst zullen de bussen naar verwachting stampvol zitten, ondanks dat er geregeld sprake is van terroristische dreiging bij dit soort evenementen. Tot nu toe zijn er geen annuleringen geweest uit angst voor een aanslag, blijkt uit rondgang van Hart van Nederland onder meerdere touringcarbedrijven.

Afgelopen jaar kwamen bij een aanslag in het Oost-Duitse Maagdenburg ongeveer zes mensen om het leven. Op 14 december van dit jaar zijn bovendien vijf personen aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een aanslag.

Bewust van gebeurtenissen

Een woordvoerder van Biesen Travel geeft aan dat het juist erg goed gaat. "Mensen hebben het wel in hun achterhoofd en als ze de barricadeblokken zien, staan ze daar even bij stil. Maar daarna gaan ze door met de orde van de dag," legt zij uit. Volgens haar komt dat ook doordat de beveiliging van de Duitse kerstmarkten goed is geregeld. Dat vertelt ze aan Hart van Nederland.

Daarnaast is de aantrekkingskracht van de Duitse kerstmarkten groot, zegt een woordvoerder van Limburg Marketing. "In Limburg is geen kerstmarkt die zo groot en professioneel is opgezet als in Duitsland. Bovendien ligt het dicht bij de grens, wat het extra aantrekkelijk maakt."

'Nederlanders laten zich niet afschrikken'

De woordvoerder van Brookhuis Busreizen merkt op dat Nederlanders zich niet laten afschrikken. Dat blijkt ook uit het aantal annuleringen: bij HelloBus, Paulusma Reizen, Biesen Travel en Brookhuis zijn geen meldingen binnengekomen van reizigers die vanwege veiligheidszorgen annuleren.

Bij Brookhuis vertrekken aanstaande donderdag ongeveer 800 Nederlanders naar Duitse kerstmarkten, en ook hier geen annuleringen. Het bedrijf ziet zelfs een lichte toename in de belangstelling voor kerstmarkttrips. "Er zijn geen uitgesproken favoriete markten, de reizen zijn heel divers."