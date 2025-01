Zesde slachtoffer overleden na drama op Duitse kerstmarkt Maagdenburg

Maandag is bevestigd dat een zesde persoon is overleden na de verwoestende aanslag op de kerstmarkt in de Duitse stad Maagdenburg. Volgens aanklagers overleed een 52-jarige vrouw in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Bovenstaande video In de video boven aan dit artikel is een veiligheidsexpert aan het woord over de aanslag in Maagdenburg.

Een automobilist reed op 21 december met hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt in de Oost-Duitse stad. De bestuurder, een 50-jarige Saudiër met een permanente verblijfsvergunning in Duitsland, werd daarna snel aangehouden en zit nog steeds vast. Het onderzoek naar het motief loopt nog. Er wordt onder meer gekeken naar de toerekeningsvatbaarheid van de verdachte.

De aanslag kostte eerder al vijf mensen het leven, waaronder een 9-jarige jongen en vier vrouwen tussen de 45 en 75 jaar oud. Daarnaast raakten bijna 300 mensen gewond, van wie tientallen met zware verwondingen in het ziekenhuis liggen. Onder de gewonden zijn ook twaalf mensen met een niet-Duitse of dubbele nationaliteit.

Inzamelinsacties

In de nasleep van het drama zijn door het hele land inzamelingsacties gestart voor de nabestaanden en de slachtoffers. Regionale media melden dat inmiddels meer dan 2 miljoen euro is opgehaald om hen te ondersteunen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP